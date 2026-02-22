Відео
Теракт у Львові — Зеленський заявив, що Росія готує схожі злочини

Теракт у Львові — Зеленський заявив, що Росія готує схожі злочини

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 20:06
Теракт у Львові — Зеленський заявив про підготовку РФ до нових злочинів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у Львові. Він зазначив, що розвідка має дані про подальші плани росіян, які спрямовані на подібні напади на українців.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні в неділю, 22 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський про теракт у Львові

Як зазначив Зеленський, він заслухав доповіді міністра Ігоря Клименка та інших правоохоронців стосовно розслідування інциденту у Львові. Він наголосив, що це саме цинічний та жорстокий теракт.

"Два вибухи, другий тоді, коли на місце прибули екстрені служби. 25 людей поранені. На жаль, одна людина, працівниця поліції, загинула, 23 роки їй було. Мої співчуття рідним та близьким", — зазначив глава держави.

Наразі надають необхідну допомогу усім пораненим. Серед постраждалих є люди у важкому стані. Медики роблять все, аби врятувати їхні життя.

Як повідомив Зеленський, виконавців теракту було завербовано через Telegram. За його словами, за організацією стоїть саме Росія. Деталі суспільству пізніше представлять МВС, Національна поліція України та Служба безпеки України. Глава держави дав доручення унеможливити подібні злочини. 

"І потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу. У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей", — повідомив Зеленський.

Робота над посиленням захисту України

Глава держави також наголосив, що росіяни застосовують нову тактику масованих ударів по Україні. Зеленський додав, що мішенями все частіше стають об'єкти логістики та водопостачання.

"Протиповітряна оборона, Міністерство оборони, урядові структури теж отримали необхідні завдання. Розраховую, що на всіх рівнях робота буде спільною і справді оперативною", — зазначив Президент України.

За його словами, військові посилять захист від російських дронів у прикордонних районах. Там росіяни все частіше б'ють по цивільних авто, рятувальниках та ремонтних бригадах.

Зеленський додав, що ЗСУ досягають все більш віддалених російських виробництв зброї. За це, як наголосив глава держави, варто відзначити воїнів, які збільшили далекобійність української влучності. 

Наслідки теракту у Львові

Теракт у Львові стався вночі 22 лютого. Спочатку пролунав один вибух, а згодом, після приїзду правоохоронців — ще один.

Згодом стало відомо, що внаслідок інциденту загинула 23-річна поліціянтка. Також постраждали щонайменше 25 людей. Ймовірну виконавицю злочину затримали. Через теракт постраждали поліціянти, нацгвардійці і цивільні.

Мер міста Андрій Садовий відреагував на інцидент. Він переконаний, що Львів обрали не випадково.

Володимир Зеленський теракт Львів Україна президент
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
