РФ четвертый день за день атаковала промышленное предприятие в Кривом Роге

Спасатели на месте удара. Архивное фото: ГСЧС

Карина Приходько Редактор

Российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области с помощью дронов. Враг четыре раза наносил удары по промышленному предприятию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Кривого Рога Александра Вилкула.

Обстрел Кривого Рога 12 июля

Вилкул рассказал, что оккупанты в четвертый раз за сегодняшний день атаковали реактивным "шахедом" объект промышленной инфраструктуры.

По его словам, на месте возник пожар, началась аварийно-спасательная операция. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Мэр обратился к работникам критически важной инфраструктуры и других объектов с повышенной опасностью и призвал обязательно укрываться во время воздушной тревоги. Он подчеркнул, что реактивные "шахеды" летят очень быстро.

Как писали Новини.LIVE, 11 июля россияне нанесли удар по Славянску управляемыми авиабомбами. В результате погиб один человек, а ещё трое получили ранения.

Кроме того, враг сбросил КАБы на Запорожье вечером 10 июля. Вчера спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Всего погибли два человека.