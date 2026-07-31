РФ более 20 раз атаковала Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: ГСЧС

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Российские войска более 20 раз нанесли удары по четырем районам Днепропетровской области. В результате обстрелов погибли два человека, еще трое получили ранения. Для атак оккупанты применили беспилотники, артиллерию и управляемую авиабомбу.

О последствиях российских атак сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE в пятницу, 31 июля.

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область

По данным главы Днепропетровской ОВА, в течение суток оккупанты более 20 раз наносили удары по четырём районам области.

Больше всего пострадала Никопольщина, где российские войска обстреливали районный центр, а также Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую общины. В результате атак погибли два человека, ещё трое получили ранения. Также повреждены предприятие и автомобили.

Среди пострадавших 58-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще двое человек — 51-летний мужчина и 44-летняя женщина — будут лечиться амбулаторно.

В Днепровском районе под ударом оказались Слобожанская и Новопокровская общины. В Слобожанской общине повреждено административное здание предприятия пищевой промышленности, а в Новопокровской — лицей, здание сельского совета и магазины.

Также российские войска атаковали Троицкую общину Павлоградского района. Там повреждены частные жилые дома.

Кроме того, под вражескими ударами оказались Яворницкая и Покровская общины Синельниковского района.

Скриншот сообщения Александра Ганжи/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 30 июля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время удара по Радушному в Днепропетровской области российские войска, по предварительным данным, применили баллистическую ракету производства КНДР. Он уточнил, что окончательные выводы относительно происхождения ракеты будут сделаны после проведения экспертиз.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 30 июля российские войска нанесли баллистический удар по поселку Радушное вблизи Кривого Рога. В результате прямого попадания ракеты в частный дом погибла многодетная семья — двое детей и четверо взрослых. Еще восемь человек получили ранения, среди них — двое детей.