РФ бьет по детям — Путин пропустил призыв Мелании Трамп о мире

РФ бьет по детям — Путин пропустил призыв Мелании Трамп о мире

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 21:50
Письмо Мелании Трамп Путину - РФ проигнорировала призыв
Владимир Путин. Фото: Reuters

Недавно первая леди США Мелания Трамп обратилась с открытым и эмоциональным письмом к президенту России Владимиру Путину. Однако это оказалось не эффективным.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Мелания Трамп призвала Путина к миру ради детей

В послании Мелания Трамп призвала российского диктатора остановить войну и заключить мир ради детей, которые стали жертвами российско-украинской агрессии.

"Каждый ребенок имеет одинаковые мечты — о любви, возможности и безопасности. Защищая их невинность, вы будете служить не только России, но и всему человечеству", — написала Мелания Трамп.

Путин отреагировал новой атакой

Впрочем, ответ Кремля прозвучал совсем иначе. Уже на следующий день Россия нанесла массированный удар по Киеву — дроны и ракеты попали в жилые кварталы и детский сад в центре города. Погибли по меньшей мере 23 человека, среди них четверо детей.

Эта атака стала жестоким пренебрежением не только к словам первой леди, но и к усилиям президента Дональда Трампа, который лично передал послание своей жены Путину во время саммита на Аляске.

Напомним, сегодня днем в Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о пусках ударных дронов.

Так, обломки вражеского БпЛА упали в Днепровском районе столицы. На месте работали экстренные службы.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
