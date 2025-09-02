Лист Меланії Трамп Путіну - РФ проігнорувала заклик

РФ б’є по дітях — Путін проігнорував заклик Меланії Трамп про мир
Нещодавно перша леді США Меланія Трамп звернулася з відкритим і емоційним листом до президента Росії Володимира Путіна. Однак це виявилось не ефективним.
Про це повідомляє видання The Washington Post.
Меланія Трамп закликала Путіна до миру заради дітей
У посланні Меланія Трамп закликала російського диктатора зупинити війну та укласти мир заради дітей, які стали жертвами російсько-української агресії.
"Кожна дитина має однакові мрії — про любов, можливості та безпеку. Захищаючи їхню невинність, ви служитимете не лише Росії, а й усьому людству", — написала Меланія Трамп.
Путін відреагував новою атакою
Втім, відповідь Кремля пролунала зовсім інакше. Вже наступного дня Росія завдала масованого удару по Києву — дрони та ракети влучили у житлові квартали й дитячий садок у центрі міста. Загинули щонайменше 23 людини, серед них четверо дітей.
Ця атака стала жорстокою зневагою не лише до слів першої леді, а й до зусиль президента Дональда Трампа, який особисто передав послання своєї дружини Путіну під час саміту на Алясці.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про пуски ударних дронів.
Так, уламки ворожого БпЛА впали в Дніпровському районі столиці. На місці працювали екстрені служби.
