Лист Меланії Трамп Путіну - РФ проігнорувала заклик

Володимир Путін. Фото: Reuters

Нещодавно перша леді США Меланія Трамп звернулася з відкритим і емоційним листом до президента Росії Володимира Путіна. Однак це виявилось не ефективним.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

У посланні Меланія Трамп закликала російського диктатора зупинити війну та укласти мир заради дітей, які стали жертвами російсько-української агресії.

"Кожна дитина має однакові мрії — про любов, можливості та безпеку. Захищаючи їхню невинність, ви служитимете не лише Росії, а й усьому людству", — написала Меланія Трамп.

Путін відреагував новою атакою

Втім, відповідь Кремля пролунала зовсім інакше. Вже наступного дня Росія завдала масованого удару по Києву — дрони та ракети влучили у житлові квартали й дитячий садок у центрі міста. Загинули щонайменше 23 людини, серед них четверо дітей.

Ця атака стала жорстокою зневагою не лише до слів першої леді, а й до зусиль президента Дональда Трампа, який особисто передав послання своєї дружини Путіну під час саміту на Алясці.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про пуски ударних дронів.

Так, уламки ворожого БпЛА впали в Дніпровському районі столиці. На місці працювали екстрені служби.