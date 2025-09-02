Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ б’є по дітях — Путін проігнорував заклик Меланії Трамп про мир

РФ б’є по дітях — Путін проігнорував заклик Меланії Трамп про мир

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 21:50
Лист Меланії Трамп Путіну - РФ проігнорувала заклик
Володимир Путін. Фото: Reuters

Нещодавно перша леді США Меланія Трамп звернулася з відкритим і емоційним листом до президента Росії Володимира Путіна. Однак це виявилось не ефективним.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Реклама
Читайте також:

Меланія Трамп закликала Путіна до миру заради дітей

У посланні Меланія Трамп закликала російського диктатора зупинити війну та укласти мир заради дітей, які стали жертвами російсько-української агресії.

"Кожна дитина має однакові мрії — про любов, можливості та безпеку. Захищаючи їхню невинність, ви служитимете не лише Росії, а й усьому людству", — написала Меланія Трамп.

Путін відреагував новою атакою

Втім, відповідь Кремля пролунала зовсім інакше. Вже наступного дня Росія завдала масованого удару по Києву — дрони та ракети влучили у житлові квартали й дитячий садок у центрі міста. Загинули щонайменше 23 людини, серед них четверо дітей.

Ця атака стала жорстокою зневагою не лише до слів першої леді, а й до зусиль президента Дональда Трампа, який особисто передав послання своєї дружини Путіну під час саміту на Алясці.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про пуски ударних дронів. 

Так, уламки ворожого БпЛА впали в Дніпровському районі столиці. На місці працювали екстрені служби. 

володимир путін діти обстріли війна в Україні Меланія Трамп
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації