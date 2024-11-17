Обстрел Николаева 17 ноября — атакован жилой сектор, есть пострадавшие

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на субботу 17 ноября Российская Федерация атаковала Николаев. В частности, гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Обстрел Николаева 17 ноября

"Российский агрессор раз атаковал гражданскую инфраструктуру.

Жилой сектор. Предварительно есть пострадавшие. Напоминаю, воздушная тревога еще не отменена", — сообщил он в 06:03.

Обновлено в 06:25

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что по состоянию на данный момент ранены 4 взрослых и 2 детей. Один ребенок госпитализирован, другому оказывается психологическая помощь.

"К сожалению, есть погибшая женщина", — добавил он.

Напомним, что этой ночью взрывы раздавались в Харькове. Враг еще раз запустил в направлении города авиабомбу и возможно не одну.

Также взрывы были слышны в Киеве. Силы ПВО сбивали вражеские дроны, которые снова запустила Россия.