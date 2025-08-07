Видео
Главная Новости дня РФ атаковала Запорожскую область — есть погибшие и раненые

РФ атаковала Запорожскую область — есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 07:37
Атака РФ на Запорожскую область — есть погибшие
Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: Иван Федоров/Telegram

В течение суток российские войска массированно атаковали Запорожскую область. В результате вражеского обстрела три человека погибли, еще 13 ранены.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в четверг, 7 августа, в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Запорожской области — какие последствия

По данным начальника ОВА, 3 человека погибли, 13 ранены в результате вражеских атак на Запорожский и Васильевский районы.

В течение суток российские оккупанты нанесли 723 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ осуществили 5 авиационных ударов по Каневскому, Каменскому, Малиновке, Ольговскому.

Кроме того, 556 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Новоалександровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Красную Криницу. Еще три обстрела из РСЗО накрыли Щербаки, Новоданиловку, Малиновку.

В то же время 159 артиллерийских ударов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.

Сейчас поступило 23 сообщения о разрушении домов, нежилых зданий, сетей коммуникаций и автомобилей.

Обстріл Запорізької області
Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Напомним, что в среду утром, 6 августа, в Запорожской области прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Этой ночью, 7 августа, взрывы были слышны в Харькове — в регионе была объявлена воздушная тревога.

Запорожская область обстрелы Иван Федоров война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
