Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала Запорізьку область — є загиблі та поранені

РФ атакувала Запорізьку область — є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 07:37
Атака РФ на Запорізьку область — є загиблі
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Іван Федоров/Telegram

Впродовж доби російські війська масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу троє людей загинули, ще 13 поранені.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у четвер, 7 серпня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Запорізької області — які наслідки

За даними начальника ОВА, 3 людей загинули, 13 поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький та Василівський райони.

Впродовж доби російські окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Канівському, Кам’янському, Малинівці, Ольгівському.

Крім того, 556 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Новоолександрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю. Ще три обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку, Малинівку.

Водночас 159 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Наразі надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж комунікацій та автомобілів.

Обстріл Запорізької області
Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Нагадаємо, що в середу вранці, 6 серпня, в Запорізькій області пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

Цієї ночі, 7 серпня, вибухи було чути у Харкові — в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Запорізька область обстріли Іван Федоров війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації