Атака РФ на Запорізьку область — є загиблі

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Іван Федоров/Telegram

Впродовж доби російські війська масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу троє людей загинули, ще 13 поранені.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у четвер, 7 серпня, в Telegram.

Обстріл Запорізької області — які наслідки

За даними начальника ОВА, 3 людей загинули, 13 поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький та Василівський райони.

Впродовж доби російські окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Канівському, Кам’янському, Малинівці, Ольгівському.

Крім того, 556 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Новоолександрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю. Ще три обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку, Малинівку.

Водночас 159 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Наразі надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж комунікацій та автомобілів.

Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Нагадаємо, що в середу вранці, 6 серпня, в Запорізькій області пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

Цієї ночі, 7 серпня, вибухи було чути у Харкові — в регіоні було оголошено повітряну тривогу.