Обстрел Запорожского района 5 августа - два человека ранены

Работники скорой помощи. Фото: иллюстративное: Укринформ

Российские оккупанты 5 августа атаковали дроном Запорожский район. В результате атаки два человека получили ранения.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Последствия обстрела Запорожской области 5 августа

Согласно сообщению Федорова, российской FPV-дрон ударил по селу Беленькое Запорожского района. В результате удара ранены 43-летняя женщина и 49-летний мужчина.

"Им оказывается вся необходимая помощь", — добавил глава ОВА.

Напомним, что этой ночью взрыв был слышен в Одесской области. Он прогремел на фоне угрозы баллистической атаки.

Кроме того, вечером, 4 августа, взрывы раздавались в Киевской области. В регионе работали силы ПВО на фоне атаки дронов.