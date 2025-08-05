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Главная Новости дня РФ атаковала Запорожский район — ранены два человека

РФ атаковала Запорожский район — ранены два человека

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 05:32
Обстрел Запорожского района 5 августа - два человека ранены
Работники скорой помощи. Фото: иллюстративное: Укринформ

Российские оккупанты 5 августа атаковали дроном Запорожский район. В результате атаки два человека получили ранения. 

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Согласно сообщению Федорова, российской FPV-дрон ударил по селу Беленькое Запорожского района. В результате удара ранены 43-летняя женщина и 49-летний мужчина.

"Им оказывается вся необходимая помощь", — добавил глава ОВА.

Напомним, что этой ночью взрыв был слышен в Одесской области. Он прогремел на фоне угрозы баллистической атаки.

Кроме того, вечером, 4 августа, взрывы раздавались в Киевской области. В регионе работали силы ПВО на фоне атаки дронов.

Запорожская область дроны война в Украине Россия ранение пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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