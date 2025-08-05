Обстріл Запорізького району 5 серпня - дві людини поранені

РФ атакувала Запорізький район — поранені дві людини
Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 05:32
Працівники швидкої допомоги. Фото: ілюстративне: Укрінформ
Російські окупанти 5 серпня атакували дроном Запорізький район. Внаслідок атаки дві людини отримали поранення.
Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
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Наслідки обстрілу Запорізької області 5 серпня
Згідно допису Федорова, російській FPV-дрон вдарив по селу Біленьке Запорізького району. Внаслідок удару поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.
"Їм надається вся необхідна допомога", — додав глава ОВА.
Нагадаємо, що цієї ночі вибух було чути в Одеській області. Він пролунав на тлі загрози балістичної атаки.
Крім того, ввечері, 4 серпня, вибухи лунали в Київській області. В регіоні працювали сили ППО на тлі атаки дронів.
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