Обстріл Запорізького району 5 серпня - дві людини поранені

Працівники швидкої допомоги. Фото: ілюстративне: Укрінформ

Російські окупанти 5 серпня атакували дроном Запорізький район. Внаслідок атаки дві людини отримали поранення.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Наслідки обстрілу Запорізької області 5 серпня

Згідно допису Федорова, російській FPV-дрон вдарив по селу Біленьке Запорізького району. Внаслідок удару поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.

"Їм надається вся необхідна допомога", — додав глава ОВА.

Нагадаємо, що цієї ночі вибух було чути в Одеській області. Він пролунав на тлі загрози балістичної атаки.

Крім того, ввечері, 4 серпня, вибухи лунали в Київській області. В регіоні працювали сили ППО на тлі атаки дронів.