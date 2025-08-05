Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала Запорізький район — поранені дві людини

РФ атакувала Запорізький район — поранені дві людини

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 05:32
Обстріл Запорізького району 5 серпня - дві людини поранені
Працівники швидкої допомоги. Фото: ілюстративне: Укрінформ

Російські окупанти 5 серпня атакували дроном Запорізький район. Внаслідок атаки дві людини отримали поранення.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Запорізької області 5 серпня

Згідно допису Федорова, російській FPV-дрон вдарив по селу Біленьке Запорізького району. Внаслідок удару поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.

"Їм надається вся необхідна допомога", — додав глава ОВА.

Нагадаємо, що цієї ночі вибух було чути в Одеській області. Він пролунав на тлі загрози балістичної атаки.

Крім того, ввечері, 4 серпня, вибухи лунали в Київській області. В регіоні працювали сили ППО на тлі атаки дронів.

Запорізька область дрони війна в Україні Росія поранення постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації