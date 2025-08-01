Обстрел Запорожского района 1 августа — один человек погиб, еще один пострадал

РФ атаковала Запорожский район — есть пострадавший и погибший
Российские оккупанты в ночь на 1 августа атаковали Запорожскую область. В результате ударов РФ в Запорожском районе есть пострадавший и погибший.
Об этом в Telegram сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия обстрела Запорожского района в ночь на 1 августа
Федоров рассказал, что из-за вражеской атаки последствия есть в двух населенных пунктах.
"В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина", - пишет глава ОВА.
Кроме того, в населенном пункте Малокатериновка из-за вражеского обстрела тоже был поврежден дом. Там произошел пожар, а мужчина получил ранения.
"Ему оказывается вся необходимая помощь", — добавил Федоров.
Обновлено в 06:30
Глава ОВА Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших возросло. В частности, ранения получили 36-летняя и 77-летняя женщины.
"Одна женщина ранена в Веселянке, другая — в Малокатериновке. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", — пишет он.
Напомним, что этой ночью россияне ударили дронами по Балаклее. В результате обстрела на гражданском промышленном предприятии возник пожар.
Также мы писали, что в июле россияне установили новый рекорд по запущенным дронам по Украине. В частности, враг выпустил более 6 тысяч беспилотников.
Читайте Новини.LIVE!