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Главная Новости дня РФ атаковала Запорожский район — есть пострадавший и погибший

РФ атаковала Запорожский район — есть пострадавший и погибший

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 05:47
Обстрел Запорожского района 1 августа — один человек погиб, еще один пострадал
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: ГСЧС Запорожья

Российские оккупанты в ночь на 1 августа атаковали Запорожскую область. В результате ударов РФ в Запорожском районе есть пострадавший и погибший.

Об этом в Telegram сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Федоров рассказал, что из-за вражеской атаки последствия есть в двух населенных пунктах.

"В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина", - пишет глава ОВА.

Кроме того, в населенном пункте Малокатериновка из-за вражеского обстрела тоже был поврежден дом. Там произошел пожар, а мужчина получил ранения.

"Ему оказывается вся необходимая помощь", — добавил Федоров.

Обновлено в 06:30

Глава ОВА Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших возросло. В частности, ранения получили 36-летняя и 77-летняя женщины.

"Одна женщина ранена в Веселянке, другая — в Малокатериновке. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", — пишет он.

Напомним, что этой ночью россияне ударили дронами по Балаклее. В результате обстрела на гражданском промышленном предприятии возник пожар.

Также мы писали, что в июле россияне установили новый рекорд по запущенным дронам по Украине. В частности, враг выпустил более 6 тысяч беспилотников.

пожар Запорожская область Иван Федоров война в Украине погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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