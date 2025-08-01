Обстріл Запорізького району 1 серпня — один чоловік загинув, ще один постраждав

РФ атакувала Запорізький район — є постраждалий та загиблий
Російські окупанти в ніч проти 1 серпня атакували Запорізьку область. Внаслідок ударів РФ у Запорізькому районі є постраждалий та загиблий.
Про це у Telegram повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наслідки обстрілу Запорізького району в ніч проти 1 серпня
Федоров розповів, що через ворожу атаку наслідки є у двох населених пунктах.
"У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік", — пише глава ОВА.
Крім того, у населеному пункті Малокатеринівка через ворожий обстріл теж було пошкоджено будинок. Там сталася пожежа, а чоловік отримав поранення.
"Йому надається вся необхідна допомога", — додав Федоров.
Оновлено о 06:30
Глава ОВА Іван Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла. Зокрема, поранень дістали 36-річна та 77-річна жінки.
"Одна жінка поранена у Веселянці, інша — у Малокатеринівці. Їм надана вся необхідна медична допомога", — пише він.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вдарили дронами по Балаклії. Внаслідок обстрілу на цивільному промисловому підприємстві виникла пожежа.
Також ми писали, що у липні росіяни встановили новий рекорд щодо запущених дронів по Україні. Зокрема, ворог випустив більше 6 тисяч безпілотників.
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