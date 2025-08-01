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РФ атакувала Запорізький район — є постраждалий та загиблий

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 05:47
Обстріл Запорізького району 1 серпня — один чоловік загинув, ще один постраждав
Вибух у місті. Ілюстративне фото: ДСНС Запоріжжя

Російські окупанти в ніч проти 1 серпня атакували Запорізьку область. Внаслідок ударів РФ у Запорізькому районі є постраждалий та загиблий.

Про це у Telegram повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Наслідки обстрілу Запорізького району в ніч проти 1 серпня

Федоров розповів, що через ворожу атаку наслідки є у двох населених пунктах.

"У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік", — пише глава ОВА.

Крім того, у населеному пункті Малокатеринівка через ворожий обстріл теж було пошкоджено будинок. Там сталася пожежа, а чоловік отримав поранення.

"Йому надається вся необхідна допомога", — додав Федоров.

Оновлено о 06:30 

Глава ОВА Іван Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла. Зокрема, поранень дістали 36-річна та 77-річна жінки.

"Одна жінка поранена у Веселянці, інша — у Малокатеринівці. Їм надана вся необхідна медична допомога", — пише він.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вдарили дронами по Балаклії. Внаслідок обстрілу на цивільному промисловому підприємстві виникла пожежа.

Також ми писали, що у липні росіяни встановили новий рекорд щодо запущених дронів по Україні. Зокрема, ворог випустив більше 6 тисяч безпілотників.

пожежа Запорізька область Іван Федоров війна в Україні загиблі постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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