РФ атаковала Запорожье — есть пострадавшие и разрушения

Дата публикации 9 октября 2025 10:17
Российская атака на Запорожский район - последствия
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Российские войска в очередной раз атаковали мирные населенные пункты Запорожской области. В результате обстрела в Запорожском районе пострадал один человек, повреждены инфраструктура и жилые здания.

Об этом ГСЧС Украины сообщила в официальном Telegram-канале в четверг, 9 октября.

Читайте также:
Внаслідок атаки РФ у Запорізькому районі пошкоджено будинки
Повреждено здание. Фото: ГСЧС Запорожья

Пожар и разрушения после обстрела Запорожского района

После вражеской атаки в Запорожском районе загорелся жилой дом, повреждены газовая труба и линии электропередач. На месте происшествия оперативно работают пожарные, правоохранители и коммунальные службы. По предварительной информации, в результате обстрела один человек получил ранения.

РФ атакувала Запоріжжя — є постраждалі та руйнування - фото 2
Сообщение ГСЧС в Telegram. Фото: скриншот

"На местах работают пожарные местной пожарной охраны, правоохранители и коммунальные службы. Информация о количестве пострадавших уточняется", — сообщили в ГСЧС Украины.

У Запорізькому районі пролунали вибухи: деталі від ДСНС
Поврежденное в результате обстрела здание. Фото: ГСЧС Запорожья

Спасатели ликвидируют последствия возгорания, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. Специалисты уже начали восстановление поврежденных коммуникаций. Власти области призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время обстрелов.

Обстріл у Запорізькому районі — що відомо про постраждалих
Работник ГСЧС Украины. Фото: ГСЧС Запорожья

Напомним, что в ночь на 9 октября российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками, вызвав масштабные пожары, ранения пяти человек и перебои с электроснабжением.

Ранее мы также информировали, что 8 октября армия РФ нанесла удар дронами по Сумам, попав в жилые кварталы города.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
