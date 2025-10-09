Российская атака на Запорожский район - последствия

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Российские войска в очередной раз атаковали мирные населенные пункты Запорожской области. В результате обстрела в Запорожском районе пострадал один человек, повреждены инфраструктура и жилые здания.

Об этом ГСЧС Украины сообщила в официальном Telegram-канале в четверг, 9 октября.

Реклама

Читайте также:

Повреждено здание. Фото: ГСЧС Запорожья

Пожар и разрушения после обстрела Запорожского района

После вражеской атаки в Запорожском районе загорелся жилой дом, повреждены газовая труба и линии электропередач. На месте происшествия оперативно работают пожарные, правоохранители и коммунальные службы. По предварительной информации, в результате обстрела один человек получил ранения.

Сообщение ГСЧС в Telegram. Фото: скриншот

"На местах работают пожарные местной пожарной охраны, правоохранители и коммунальные службы. Информация о количестве пострадавших уточняется", — сообщили в ГСЧС Украины.

Поврежденное в результате обстрела здание. Фото: ГСЧС Запорожья

Спасатели ликвидируют последствия возгорания, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. Специалисты уже начали восстановление поврежденных коммуникаций. Власти области призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время обстрелов.

Работник ГСЧС Украины. Фото: ГСЧС Запорожья

Напомним, что в ночь на 9 октября российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками, вызвав масштабные пожары, ранения пяти человек и перебои с электроснабжением.

Ранее мы также информировали, что 8 октября армия РФ нанесла удар дронами по Сумам, попав в жилые кварталы города.