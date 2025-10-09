Російська атака на Запорізький район — наслідки

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС України/Telegram

Російські війська вкотре атакували мирні населені пункти Запорізької області. Внаслідок обстрілу у Запорізькому районі постраждала одна людина, пошкоджено інфраструктуру та житлові будівлі.

Про це ДСНС України повідомила в офіційному Telegram-каналі у четвер, 9 жовтня.

Пошкоджено будівлю. Фото: ДСНС Запоріжжя

Пожежа та руйнування після обстрілу Запорізького району

Після ворожої атаки у Запорізькому районі зайнявся житловий будинок, пошкоджено газову трубу та лінії електропередач. На місці події оперативно працюють пожежники, правоохоронці та комунальні служби. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

Допис ДСНС у Telegram. Фото: скриншот

"На місцях працюють вогнеборці місцевої пожежної охорони, правоохоронці та комунальні служби. Інформація про кількість постраждалих уточнюється", — повідомили у ДСНС України.

Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля. Фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальники ліквідують наслідки загоряння, щоб запобігти подальшому поширенню вогню. Фахівці вже розпочали відновлення пошкоджених комунікацій. Влада області закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час обстрілів.

Працівник ДСНС України. Фото: ДСНС Запоріжжя

Нагадаємо, що у ніч проти 9 жовтня російські війська атакували Одеську область безпілотниками, спричинивши масштабні пожежі, поранення п’ятьох людей і перебої з електропостачанням.

Раніше ми також інформували, що 8 жовтня армія РФ завдала удару дронами по Сумах, влучивши у житлові квартали міста.