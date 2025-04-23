Обстрел Полтавы 23 апреля — атакована гражданская инфраструктура, есть пострадавшие

РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Полтавы — появились фото
В ночь с 22 на 23 апреля российские оккупанты совершили массированный удар дронами по Полтаве. В результате атаки много повреждений и есть раненые.
Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.
Что известно об атаке на Полтаву в ночь на 23 апреля
"Под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура города. Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи", — говорится в сообщении.
Кроме того, один из дронов упал вблизи многоэтажки. В результате этого выбиты стекла, поврежден фасад.
Также возникли пожары, которые до сих пор ликвидируют. Известно, что из-за атаки РФ пострадали три человека.
"Продолжается ликвидация последствий ударов. На месте работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим жителям", — резюмировали чрезвычайники.
Напомним, что под атакой РФ этой ночью также была Одесса. В городе тоже повреждена гражданская инфраструктура, горели жилые дома, а также пострадали два человека.
Кроме того, враг совершил шесть ударов дронами по Харькову. На местах попадания был масштабный пожар.
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