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РФ атакувала цивільну інфраструктуру Полтави — з'явилися фото

23 квітня 2025 06:44
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Полтави 23 квітня — атаковано цивільну інфраструктуру, є постраждалі
Рятувальник на місці події у Полтаві. Фото: ДСНС України
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В ніч проти 23 квітня російські окупанти здійснили масований удар дронами по Полтаві. Внаслідок атаки багато пошкоджень та є поранені.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

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"Під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі", — йдеться у повідомленні.

Крім того, один із дронів впав поблизу багатоповерхівки. Внаслідок цього вибито шибки, пошкоджено фасад.

Також виникли пожежі, які досі ліквідовують. Відомо, що через атаку РФ постраждали три людини.

"Триває ліквідація наслідків ударів. На місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим мешканцям", — резюмували надзвичайники.

Нагадаємо, що під атакою РФ цієї ночі також була Одеса. В місті теж пошкоджена цивільна інфраструктура, горіли житлові будинки, а також постраждали дві людини.

Крім того, ворог здійснив шість ударів дронами по Харкову. На місцях влучання була масштабна пожежа.

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