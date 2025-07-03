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РФ атаковала Полтавскую область — травмированы люди

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 23:28
Обстрел Полтавы 3 июля - травмированы люди
Последствия падения вражеских дронов. Иллюстративное фото: ГСЧС

В четверг, 3 июля, российские войска атаковали Полтавскую область. Из-за обстрелов местные жители получили ранения.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram.

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Посты Когута. Фото: скриншот

Последствия обстрела Полтавы

По словам главы ОГА, в результате падения обломков вражеских дронов в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль.

"Травмирован человек. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь", — добавил он.

Кроме того, позже Когут добавил, что в результате падения обломков вражеских беспилотников травмы получил еще один человек. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что до этого 3 июля в Киеве были слышны взрывы. ПВО работала из-за атаки вражеских дронов на город.

В результате удара по столице обломки упали возле учебного заведения и жилых домов.

взрыв обстрелы Полтава ранение разрушения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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