Обстрел Полтавы 3 июля - травмированы люди

РФ атаковала Полтавскую область — травмированы люди
В четверг, 3 июля, российские войска атаковали Полтавскую область. Из-за обстрелов местные жители получили ранения.
Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram.
Последствия обстрела Полтавы
По словам главы ОГА, в результате падения обломков вражеских дронов в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль.
"Травмирован человек. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь", — добавил он.
Кроме того, позже Когут добавил, что в результате падения обломков вражеских беспилотников травмы получил еще один человек. Ему оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, что до этого 3 июля в Киеве были слышны взрывы. ПВО работала из-за атаки вражеских дронов на город.
В результате удара по столице обломки упали возле учебного заведения и жилых домов.
Читайте Новини.LIVE!