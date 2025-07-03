Обстріл Полтави 3 липня - травмовані люди

РФ атакувала Полтавщину — травмовані люди
У четвер, 3 липня, російські війська атакували Полтавську область. Через обстріл місцеві жителі отримали поранення.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram.
Наслідки обстрілу Полтави
За словами голови ОВА, внаслідок падіння уламків ворожих дронів в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль.
"Травмовано людину. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу", — додав він.
Крім того, пізніше Когут додав, що внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників травми отримала ще одна людина. Їй надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що до цього 3 липня в Києві було чути вибухи. ППО працювала через атаку ворожих дронів на місто.
Внаслідок удару по столиці уламки впали біля навчального закладу та житлових будинків.
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