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РФ атакувала Полтавщину — травмовані люди

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 23:28
Обстріл Полтави 3 липня - травмовані люди
Наслідки падіння ворожих дронів. Ілюстративне фото: ДСНС

У четвер, 3 липня, російські війська атакували Полтавську область. Через обстріл місцеві жителі отримали поранення.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram.

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Пости Когута. Фото: скриншот

Наслідки обстрілу Полтави

За словами голови ОВА, внаслідок падіння уламків ворожих дронів в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль.

"Травмовано людину. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу", — додав він.

Крім того, пізніше Когут додав, що внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників травми отримала ще одна людина. Їй надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що до цього 3 липня в Києві було чути вибухи. ППО працювала через атаку ворожих дронів на місто.

Внаслідок удару по столиці уламки впали біля навчального закладу та житлових будинків.

вибух обстріли Полтава поранення руйнування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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