Россия попала по жилому сектору в Конотопе на Сумщине

РФ атаковала Конотоп на Сумщине — мэр сообщил о последствиях
Российские войска утром во вторник, 17 июня, нанесли ракетный удар по городу Конотоп Сумской области. Зафиксировано попадание в жилом секторе.
Об этом сообщил мэр Артем Семенихин в Telegram.
Атака на Конотоп 17 июня
"Сейчас известно о повреждениях в жилом секторе в радиусе 500 метров от эпицентра удара. Не критично", — говорится в сообщении.
Семенихин отметил, что штаб по ликвидации последствий начнет работу сразу после отбоя воздушной тревоги.
Ранее Воздушные силы сообщали о движении скоростной цели в направлении города.
Напомним, в Киеве в результате российского массированного удара погибли по меньшей мере 14 человек.
Мэр Виталий Кличко сообщил о 55 раненых, 40 из них госпитализированы. Продолжается разбор завалов на месте попадания в многоэтажку.
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