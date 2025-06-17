Россия попала по жилому сектору в Конотопе на Сумщине

Поврежденный после атаки дом. Иллюстративное фото: Сумская областная прокуратура

Российские войска утром во вторник, 17 июня, нанесли ракетный удар по городу Конотоп Сумской области. Зафиксировано попадание в жилом секторе.

Об этом сообщил мэр Артем Семенихин в Telegram.

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Атака на Конотоп 17 июня

"Сейчас известно о повреждениях в жилом секторе в радиусе 500 метров от эпицентра удара. Не критично", — говорится в сообщении.

Семенихин отметил, что штаб по ликвидации последствий начнет работу сразу после отбоя воздушной тревоги.

Скриншот поста Семенихина

Ранее Воздушные силы сообщали о движении скоростной цели в направлении города.

Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, в Киеве в результате российского массированного удара погибли по меньшей мере 14 человек.

Мэр Виталий Кличко сообщил о 55 раненых, 40 из них госпитализированы. Продолжается разбор завалов на месте попадания в многоэтажку.