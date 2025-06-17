Росія влучила по житловому сектору у Конотопі на Сумщині

Пошкоджений після атаки будинок. Ілюстративне фото: Сумська обласна прокуратура

Російські війська вранці у вівторок, 17 червня, завдали ракетного удару по місту Конотоп Сумської області. Зафіксовано влучання у житловому секторі.

Про це повідомив мер Артем Семеніхін у Telegram.

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"Наразі відомо про пошкодження в житловому секторі у радіусі 500 метрів від епіцентру удару. Не критично", — йдеться у повідомленні.

Семеніхін зазначив, що штаб з ліквідації наслідків розпочне роботу одразу після відбою повітряної тривоги.

Скриншот допису Семеніхіна

Раніше Повітряні сили повідомляли про рух швидкісної цілі у напрямку міста.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, у Києві внаслідок російського масованого удару загинуло щонайменше 14 людей.

Мер Віталій Кличко повідомив про 55 поранених, 40 з них — ушпиталені. Триває розбір завалів на місці влучання у багатоповерхівку.