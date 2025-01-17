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РФ атаковала Киевскую область — ранен ребенок, возник пожар

17 января 2025 00:59
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Россия атаковала дронами Киевскую область 16 января — пострадал ребенок, возник пожар
Пожар в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Вечером, 16 января, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область дронамы. В результате падения обломков БпЛА пострадал ребенок и произошел пожар в одном из населенных пунктов.

Об этом в Telegram в ночь на 17 января сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА).

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"В результате падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских БпЛА на Киевщину в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения", — говорится в сообщении.

Как проинформировали в КОВА, у мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Ребенка госпитализировали в больницу и сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, из-за падения обломков БпЛА возник пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади почти 200 квадратных метров. Пожар уже локализован. Однако взрывная волна повредила еще и остекление соседнего дома.

"Прошу всех жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока опасность не минует", — призвал временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОВА Николай Калашник.

Напомним, что в этот, 16 января, днем прозвучали взрывы в Киеве. В центре столицы работали силы ПВО, а военные в свою очередь предупреждали об атаке БпЛА.

Также мы писали, что утром, 15 января, Россия массированно атаковала Украину ракетами. Больше всего под атакой оказалась западная часть страны, в частности, Львовская область. Там было зафиксировано попадание ракет в критические объекты.

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