Обстріл Київської області 16 січня — уламки БпЛА поранили дитину, виникла пожежа

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ввечері, 16 січня, російські окупанти вкотре атакували Київську область дронами. Внаслідок падіння уламків БпЛА постраждала дитина та сталася пожежа в одному з населених пунктів.

Про це у Telegram в ніч проти 17 січня повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА).

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"Внаслідок падіння уламків збитих цілей під час атаки ворожих БпЛА на Київщину в одному із населених пунктів поранення отримала дитина 2012 року народження", — йдеться у повідомленні.

Як поінформували у КОВА, у хлопчика підозра на контузію та рвана рана бедра. Дитину госпіталізували до лікарні і наразі надають всю необхідну медичну допомогу.

Крім того, через падіння уламків БпЛА виникла пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Пожежу вже локалізовано. Проте вибухова хвиля пошкодила ще й скління сусіднього будинку.

"Прошу всіх жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях поки небезпека не мине", — закликав тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської ОВА Микола Калашник.

Нагадаємо, що в цей, 16 січня, вдень пролунали вибухи у Києві. В центрі столиці працювали сили ППО, а військові у свою чергу попереджали про атаку БпЛА.

Також ми писали, що зранку, 15 січня, Росія масовано атакувала Україну ракетами. Найбільше під атакою опинилась західна частина країни, зокрема, Львівщина. Там було зафіксовано влучання ракет в критичні об'єкти.