Атака по энергообъектам — из-за обстрелов вводят ограничения

РФ атаковала энергообъекты — Укрэнерго сообщило об отключениях
В Украине сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии. Ночью россияне атаковали энергообъекты, из-за чего прогнозируют отключение света.
Об этом сообщает Укрэнерго во вторник, 4 марта.
Ситуация в энергосистеме Украины
Как отмечают в Укрэнерго, в ночь на 4 марта оккупанты дронами атаковали энергообъекты в одном из регионов. Из-за этого есть обесточивание.
"Ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы и делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее запитать всех обесточенных абонентов", — говорится в сообщении.
Сейчас украинская энергосистема продолжает оправляться от ударов врага. Специалисты работают над восстановлением. Необходимость в экономном потреблении сохраняется. Украинцев просят не включать несколько электроприборов одновременно.
"Для сбалансирования энергосистемы сегодня с 15:00 до 22:00 будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — сообщают в Укрэнерго.
Напомним, в ночь на 4 марта россияне обстреляли Сумы, из-за этого в городе начались перебои со светом. К тому же оккупанты попали по детской больнице.
Всего минувшей ночью, 4 марта, оккупанты выпустили по украинским городам почти сотню беспилотников. Большинство вражеских БпЛА сбила противовоздушная оборона.
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