Атака по енергооб'єктах — через обстріли вводять обмеження

Ремонтна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

В Україні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії. Вночі росіяни атакували енергооб'єкти, через що прогнозують відключення світла.

Про це повідомляє Укренерго у вівторок, 4 березня.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі України

Як зазначають в Укренерго, в ніч проти 4 березня окупанти дронами атакували енергооб'єкти в одному з регіонів. Через це є знеструмлення.

"Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи та роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Наразі українська енергосистема продовжує оговтуватись від ударів ворога. Фахівці працюють над відновленням. Необхідність в ощадливому споживанні зберігається. Українців просять не вмикати кілька електроприладів одночасно.

"Для збалансування енергосистеми сьогодні з 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — повідомляють в Укренерго.

Нагадаємо, в ніч проти 4 березня росіяни обстріляли Суми. Через це у місті почалися перебої зі світлом. До того ж окупанти поцілили по дитячій лікарні.

Загалом минулої ночі, 4 березня, окупанти випустили по українських містах майже сотню безпілотників. Більшість ворожих БпЛА збила протиповітряна оборона.