Россияне атаковали Днепропетровскую область — какие последствия

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В среду вечером, 7 мая, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки ранена женщина, также есть масштабные разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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По информации главы ОВА, россияне нанесли удар КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района.

В результате вражеского обстрела ранена 72-летняя женщина. Повреждены 4 частных дома и продуктовый магазин.

Кроме того, российские оккупанты также попали и по Великомихайловской громаде. Враг применил беспилотник. В результате удара изуродован частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданских.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Как отмечает Лысак, продолжались вражеские атаки на Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. Оккупанты попали по Никополю и Марганецкой громаде. Повреждения есть на территории предприятия, побито авто. Прошло без пострадавших.

Скриншот сообщения главы ОВА/Facebook

Напомним, что в ночь на 7 мая российские оккупанты беспилотниками атаковали Киев.

Впоследствии стало известно, что к ликвидации последствий вражеского обстрела столицы было привлечено около 185 спасателей и более 40 единиц техники.