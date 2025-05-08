Росіяни атакували Дніпропетровську область — які наслідки

РФ атакувала Дніпропетровщину — поранено жінку, є руйнування
У середу ввечері, 7 травня, російські окупанти керованими авіаційними бомбами обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожої атаки поранено жінку, також є масштабні руйнування.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Атака РФ на Дніпропетровщину — що відомо про наслідки
За інформацією голови ОВА, росіяни завдали удару КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району.
Внаслідок ворожого обстрілу поранена 72-річна жінка. Пошкоджені 4 приватні будинки й продуктовий магазин.
Крім того, російські окупанти також влучили й по Великомихайлівській громаді. Ворог застосував безпілотник. Внаслідок удару понівечена приватна оселя. На щастя, минулося без постраждалих серед цивільних.
Як зазначає Лисак, продовжувалися ворожі атаки на Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. Окупанти поцілили по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкодження є на території підприємства, побите авто. Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що у ніч проти 7 травня російські окупанти безпілотниками атакували Київ.
Згодом стало відомо, що до ліквідації наслідків ворожого обстрілу столиці було залучено близько 185 рятувальників та понад 40 одиниць техніки.
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