Росіяни атакували Дніпропетровську область — які наслідки

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У середу ввечері, 7 травня, російські окупанти керованими авіаційними бомбами обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожої атаки поранено жінку, також є масштабні руйнування.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За інформацією голови ОВА, росіяни завдали удару КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району.

Внаслідок ворожого обстрілу поранена 72-річна жінка. Пошкоджені 4 приватні будинки й продуктовий магазин.

Крім того, російські окупанти також влучили й по Великомихайлівській громаді. Ворог застосував безпілотник. Внаслідок удару понівечена приватна оселя. На щастя, минулося без постраждалих серед цивільних.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Як зазначає Лисак, продовжувалися ворожі атаки на Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. Окупанти поцілили по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкодження є на території підприємства, побите авто. Минулося без постраждалих.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 7 травня російські окупанти безпілотниками атакували Київ.

Згодом стало відомо, що до ліквідації наслідків ворожого обстрілу столиці було залучено близько 185 рятувальників та понад 40 одиниць техніки.