Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

В ночь на 20 ноября Россия наносит массированные удары по украинским городам. Основная цель врага — Киев. Столица уже несколько часов подвергается баллистическим ударам. Взрывы были слышны также во Львове. Кроме того, оккупанты нанесли удар по медицинскому учреждению в Харькове.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы и мэра Харькова Игоря Терехова.

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Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Удар по столице

В Киеве уже несколько часов продолжается баллистическая атака. Враг наносит ракетные удары с разных направлений. По городу было выпущено более 13 ракет. Попадания зафиксированы в трех районах, в частности в Голосеевском — на территорию объекта инфраструктуры. Произошло возгорание офисного здания на территории. Также в Основянском районе зафиксировано возгорание в трехэтажном здании. Кроме того, в Подольском районе загорелось нежилое здание, а также произошло попадание на открытой территории возле одного из мостов.

Обстрел Харькова

Ночью 20 ноября Россия атаковала медицинское учреждение в Шевченковском районе города. По информации мэра Игоря Терехова — есть пострадавшие. Остальные последствия пока уточняются.

Атака на Львов

Кроме того, российские дроны атакуют Львов и область. В областном центре прогремела серия взрывов. Вероятно, это работа ПВО по вражескому БПЛА. Информации о последствиях пока нет.

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Как сообщали Новини.LIVE, 17 ноября российские оккупанты атаковали Киев. В Оболонском районе в результате российского удара погибли два человека. Еще один человек оказался заблокированным под завалами поврежденного нежилого здания. Сотрудники ГСЧС спасли пострадавшего во время ликвидации последствий атаки и передали его медикам.

Также Новини.LIVE писали, что в четверг, 19 ноября, в результате российской атаки беспилотников на Киев повреждения получили Владимирский собор и здание посольства Австрии, расположенное напротив храма. В соборе выбило несколько окон, а в дипломатическом учреждении, помимо разбитого стекла, поврежден фасад здания.