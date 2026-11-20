Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

В ніч на 20 листопада Росія масовано атакує українські міста. Основна ціль ворога — Київ. Столися декілька годин перебуває під балістичним ударом. Також вибухи було чутно у Львові. Крім того, окупанти вдарили по медичному закладу у Харкові.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали та мера Харкова Ігоря Терехова.

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Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Удар по столиці

У Києві вже декілька годин триває балістична атака. Ворог б'є ракетами з різних напрямків. Понад 13 ракет вдарили по місту. Є влучання у трьох районах, зокрема в Голосіївському було влучання на територію об'єкту інфраструктури. Сталося загоряння офісної будівлі на території. Також в Основ'янському районі зафіксовано загоряння в триповерховій будівлі. Крім того, у Подільському районі спалахнула нежитлова будівля, а також влучання на відкритій території біля одного з мостів.

Обстріл Харкова

Вночі, 20 листопада Росія атакувала медичний заклад у Шевченківському районі міста. За інформацією мера Ігоря Терехова — є постраждалі. Інші наслідки наразі уточнюються.

Атака на Львів

Крім того, російські дрони атакують Львів та область. В обласному центрі пролунала серія вибухів. Ймовірно робота ППО по ворожому БпЛА. Інформації про наслідки наразі немає.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 17 листопада, російські окупанти атакували Київ. В Оболонському районі внаслідок російського удару загинули двоє людей. Ще одна людина опинилася заблокованою під завалами пошкодженої нежитлової будівлі. Працівники ДСНС врятували постраждалого під час ліквідації наслідків атаки та передали його медикам.

Також Новини.LIVE писали, що у четвер, 19 листопада, внаслідок російської атаки безпілотників на Київ пошкоджень зазнали Володимирський собор і будівля посольства Австрії, розташована навпроти храму. У соборі вибило кілька вікон, а в дипломатичній установі, крім розбитого скла, пошкоджено фасад будівлі.