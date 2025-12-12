Удар по Черноморску 12 декабря - появилась реакция Турции

РФ атаковала гражданское судно Турции — реакция Стамбула
В пятницу, 12 декабря, российские войска атаковали судно турецкой компании в украинском порту Черноморск. В Стамбуле отреагировали на инцидент.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
Реакция Турции на обстрел судна
Атака на порт Черноморск, в результате которой пострадало судно под иностранным флагом, принадлежащее турецкой компании, вызвала беспокойство Анкары относительно дальнейшего распространения войны в регионе. В Турции подчеркнули, что событие подтверждает их ранее высказанные опасения об угрозах для Черного моря, безопасности и свободы судоходства.
По предварительным данным, граждане Турции во время инцидента не пострадали. Генеральное консульство Турции в Одессе контролирует ситуацию и оказывает необходимую поддержку соотечественникам.
Анкара призвала все стороны к немедленной деэскалации и подчеркнула необходимость скорейшего заключения договоренностей по гарантиям безопасности судоходства в Черном море. Также Турция выступила за прекращение атак на энергетическую и портовую инфраструктуру, которые представляют риск для региональной стабильности.
Напомним, что после российской атаки, которая произошла 12 декабря в Одессе вспыхнул пожар на судне. По предварительным данным, один человек получил ранения.
А до этого ночью Одесса подверглась массированной вражеской атаке по энергетической и коммунальной инфраструктуре города.
