Удар по Черноморску 12 декабря - появилась реакция Турции

Пожар на турецком судне. Иллюстративное фото: Минтранс Турции

В пятницу, 12 декабря, российские войска атаковали судно турецкой компании в украинском порту Черноморск. В Стамбуле отреагировали на инцидент.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Реклама

Читайте также:

Реакция Турции на обстрел судна

Атака на порт Черноморск, в результате которой пострадало судно под иностранным флагом, принадлежащее турецкой компании, вызвала беспокойство Анкары относительно дальнейшего распространения войны в регионе. В Турции подчеркнули, что событие подтверждает их ранее высказанные опасения об угрозах для Черного моря, безопасности и свободы судоходства.

По предварительным данным, граждане Турции во время инцидента не пострадали. Генеральное консульство Турции в Одессе контролирует ситуацию и оказывает необходимую поддержку соотечественникам.

Анкара призвала все стороны к немедленной деэскалации и подчеркнула необходимость скорейшего заключения договоренностей по гарантиям безопасности судоходства в Черном море. Также Турция выступила за прекращение атак на энергетическую и портовую инфраструктуру, которые представляют риск для региональной стабильности.

Напомним, что после российской атаки, которая произошла 12 декабря в Одессе вспыхнул пожар на судне. По предварительным данным, один человек получил ранения.

А до этого ночью Одесса подверглась массированной вражеской атаке по энергетической и коммунальной инфраструктуре города.