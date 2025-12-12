Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала гражданское судно Турции — реакция Стамбула

РФ атаковала гражданское судно Турции — реакция Стамбула

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 23:11
Удар по Черноморску 12 декабря - появилась реакция Турции
Пожар на турецком судне. Иллюстративное фото: Минтранс Турции

В пятницу, 12 декабря, российские войска атаковали судно турецкой компании в украинском порту Черноморск. В Стамбуле отреагировали на инцидент.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Реклама
Читайте также:

Реакция Турции на обстрел судна

Атака на порт Черноморск, в результате которой пострадало судно под иностранным флагом, принадлежащее турецкой компании, вызвала беспокойство Анкары относительно дальнейшего распространения войны в регионе. В Турции подчеркнули, что событие подтверждает их ранее высказанные опасения об угрозах для Черного моря, безопасности и свободы судоходства.

По предварительным данным, граждане Турции во время инцидента не пострадали. Генеральное консульство Турции в Одессе контролирует ситуацию и оказывает необходимую поддержку соотечественникам.

Анкара призвала все стороны к немедленной деэскалации и подчеркнула необходимость скорейшего заключения договоренностей по гарантиям безопасности судоходства в Черном море. Также Турция выступила за прекращение атак на энергетическую и портовую инфраструктуру, которые представляют риск для региональной стабильности.

Напомним, что после российской атаки, которая произошла 12 декабря в Одессе вспыхнул пожар на судне. По предварительным данным, один человек получил ранения.

А до этого ночью Одесса подверглась массированной вражеской атаке по энергетической и коммунальной инфраструктуре города.

Турция МИД порт Одесская область война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации