Удар по Чорноморську 12 грудня - з’явилася реакція Туреччини

Пожежа на турецькому судні. Ілюстративне фото: Мінтранс Туреччини

У п'ятницю, 12 грудня, російські війська атакували судно турецької компанії в українському порті Чорноморськ. У Стамбулі відреагували на інцидент.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Туреччини.

Реакція Туреччини на обстріл судна

Атака на порт Чорноморськ, унаслідок якої постраждало судно під іноземним прапором, що належить турецькій компанії, викликала занепокоєння Анкари щодо подальшого поширення війни в регіоні. У Туреччині підкреслили, що подія підтверджує їхні раніше висловлені побоювання про загрози для Чорного моря, безпеки та свободи судноплавства.

За попередніми даними, громадяни Туреччини під час інциденту не постраждали. Генеральне консульство Туреччини в Одесі контролює ситуацію і надає необхідну підтримку співвітчизникам.

Анкара закликала всі сторони до негайної деескалації та наголосила на необхідності якнайшвидшого укладання домовленостей щодо гарантій безпеки судноплавства в Чорному морі. Також Туреччина виступила за припинення атак на енергетичну та портову інфраструктуру, які становлять ризик для регіональної стабільності.

Нагадаємо, що після російської атаки, яка відбулас 12 грудня в Одесі спалахнула пожежа на судні. За попередніми даними, одна людина дістала поранення.

А до цього уночі Одеса зазнала масованої ворожої атаки по енергетичній та комунальній інфраструктурі міста.