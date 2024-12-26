Стало известно, откуда деньги у семьи Кевина из фильма Один дома

Дональд Трамп и Маколей Калкин в фильме "Один дома – 2".

Режиссер фильма "Один дома" раскрыл подробности о профессиональной деятельности родителей главного героя, Кевина, что позволило их семье жить в изобилии. Многих зрителей этого классического кинофильма много лет волновал вопрос: где же семья берет деньги, если может позволить себе европейские путешествия по всей многодетной семье.

Ответ на вопрос дает ресурс Culture Crave, выяснивший эту тайну у режиссера.

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Откуда деньги у семьи Кевина из фильма "Один дома"

Согласно информации режиссера, мать Кевина является успешным дизайнером одежды, а его отец работает в сфере рекламы. Поэтому они могут позволить себе огромное здание и дальние путешествия по всей семье.

Сам фильм вышел на экраны в 1990 году и добился потрясающего успеха как у критиков, так и у зрителей. Картина собрала рекордное кассовое собрание для своего жанра, став третьим самым кассовым фильмом в мире по итогам 1991 года.

Фильм "Один дома" был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый кассовый фильм-комедия с живыми актерами, удерживая этот титул до 2011 года.

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