Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Режиссер "Один дома" раскрыл тайну — откуда у семьи такие деньги arrow

Режиссер "Один дома" раскрыл тайну — откуда у семьи такие деньги

26 декабря 2024 03:32
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Стало известно, откуда деньги у семьи Кевина из фильма Один дома
Дональд Трамп и Маколей Калкин в фильме "Один дома – 2".
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Режиссер фильма "Один дома" раскрыл подробности о профессиональной деятельности родителей главного героя, Кевина, что позволило их семье жить в изобилии. Многих зрителей этого классического кинофильма много лет волновал вопрос: где же семья берет деньги, если может позволить себе европейские путешествия по всей многодетной семье.

Ответ на вопрос дает ресурс Culture Crave, выяснивший эту тайну у режиссера.

Читайте также:

Откуда деньги у семьи Кевина из фильма "Один дома"

Согласно информации режиссера, мать Кевина является успешным дизайнером одежды, а его отец работает в сфере рекламы. Поэтому они могут позволить себе огромное здание и дальние путешествия по всей семье.

Сам фильм вышел на экраны в 1990 году и добился потрясающего успеха как у критиков, так и у зрителей. Картина собрала рекордное кассовое собрание для своего жанра, став третьим самым кассовым фильмом в мире по итогам 1991 года.

Фильм "Один дома" был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый кассовый фильм-комедия с живыми актерами, удерживая этот титул до 2011 года.

Напомним, мы писали, какие кинопремьеры можно посетить на этой неделе в кино. Также мы рассказывали о пятерке лучших документальных фильмов, вышедших в этом году.

США кино фильм зарубежные звезды режиссер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:43 Увеличение налога для ФЛП — сколько денег планируют собрать

04:30 Ограниченно пригодных теперь нет — каковы категории пригодности

04:21 Обладает особой силой — жена Садового описала характер мужа

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

03:32 Режиссер "Один дома" раскрыл тайну — откуда у семьи такие деньги

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

03:26 "Азов" предлагает работу водителям — обещают хорошую зарплату

01:32 На Прикарпатье судили "самохода"-рецидивиста — как его наказали

01:30 Минобороны автоматически продолжит бронирование — какие нюансы

00:30 Бронирование временно непригодного — насколько это реально

00:28 Полиция спасла собачку из-под завалов в Кривом Роге — видео

04:43 Увеличение налога для ФЛП — сколько денег планируют собрать

04:30 Ограниченно пригодных теперь нет — каковы категории пригодности

04:21 Обладает особой силой — жена Садового описала характер мужа

03:32 Режиссер "Один дома" раскрыл тайну — откуда у семьи такие деньги

03:26 "Азов" предлагает работу водителям — обещают хорошую зарплату

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:32 На Прикарпатье судили "самохода"-рецидивиста — как его наказали

01:30 Минобороны автоматически продолжит бронирование — какие нюансы

00:30 Бронирование временно непригодного — насколько это реально

00:28 Полиция спасла собачку из-под завалов в Кривом Роге — видео

25 декабря 2024

23:59 Садовый объяснил, почему записал семейный бизнес на жену

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать