Стало известно, откуда деньги у семьи Кевина из фильма Один дома

Режиссер "Один дома" раскрыл тайну — откуда у семьи такие деньги
Режиссер фильма "Один дома" раскрыл подробности о профессиональной деятельности родителей главного героя, Кевина, что позволило их семье жить в изобилии. Многих зрителей этого классического кинофильма много лет волновал вопрос: где же семья берет деньги, если может позволить себе европейские путешествия по всей многодетной семье.
Ответ на вопрос дает ресурс Culture Crave, выяснивший эту тайну у режиссера.
Откуда деньги у семьи Кевина из фильма "Один дома"
Согласно информации режиссера, мать Кевина является успешным дизайнером одежды, а его отец работает в сфере рекламы. Поэтому они могут позволить себе огромное здание и дальние путешествия по всей семье.
Сам фильм вышел на экраны в 1990 году и добился потрясающего успеха как у критиков, так и у зрителей. Картина собрала рекордное кассовое собрание для своего жанра, став третьим самым кассовым фильмом в мире по итогам 1991 года.
Фильм "Один дома" был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый кассовый фильм-комедия с живыми актерами, удерживая этот титул до 2011 года.
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