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Режисер "Сам удома" розкрив таємницю — звідки у родини такі гроші

26 грудня 2024 03:32
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Стало відомо, звідки гроші у родини Кевіна з фільму Сам удома
Дональд Трамп та Маколей Калкін у фільмі "Один удома - 2". Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Режисер фільму "Сам удома" розкрив подробиці про професійну діяльність батьків головного героя, Кевіна, що дозволило їхній сім'ї жити в достатку. Багатьох глядачів цього класичного кінофільму багато років хвилювало питання: де ж родина бере гроші, якщо може дозволити собі європейські подорожі всією багатодітною родиною. 

Відповідь на питання дає ресурс Culture Crave, який з'ясував цю таємницю у режисера.

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Звідки гроші у родини Кевіна з фільму "Сам удома"

Згідно з інформацією режисера, мати Кевіна є успішною дизайнеркою одягу, а його батько працює у сфері реклами. Тому вони можуть дозволити собі величезний будинок та далекі подорожі всією родиною.

Сам фільм вийшов на екрани у 1990 році та здобув приголомшливий успіх як у критиків, так і у глядачів. Картина зібрала рекордні касові збори для свого жанру, ставши третім найкасовішим фільмом у світі за підсумками 1991 року.

Фільм "Сам удома" був внесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільш касовий фільм-комедія з живими акторами, утримуючи цей титул до 2011 року.

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