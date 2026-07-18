«Резерв+» не будет работать с 18 по 22 февраля — что нужно знать

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Приложение «Резерв+» может временно перестать работать с 18 по 22 июля. Украинцам рекомендуется подготовить бумажные документы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Что нужно сделать на время технических работ в «Резерв+»

"С 18 по 22 июля из-за технических работ приложение "Резерв+" может быть временно недоступно. В основном работы будут проводиться ночью, но стоит позаботиться о наличии бумажного документа при себе — заранее скачайте PDF-версию", — говорится в посте в Telegram.

В Минобороны отметили, что на главном экране приложения нужно нажать на кнопку "+" и выбрать "Скачать PDF". Также, по возможности, украинцам посоветовали распечатать документ.

"После завершения технических работ сервисы будут работать в обычном режиме", — резюмировали в ведомстве.

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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, юристы недавно заявляли, что группы оповещения ТЦК должны принимать распечатку документа из "Резерв+" в качестве законного документа. Однако на практике ситуация сложнее, поэтому лучше иметь при себе смартфон с работающим приложением "Резерв+".

Также мы писали, что в приложении "Резерв+" у нарушителей воинского учета может появиться уведомление о штрафе. Однако юристы пояснили, что если это лишь предложение признать штраф, то в таком случае гражданин ничего платить не обязан.