Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня "Резерв+" тимчасово припинить роботу: що треба зробити

"Резерв+" тимчасово припинить роботу: що треба зробити

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 02:45
Резерв+ не працюватиме з 18 до 22 лютого - що варто знати
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Застосунок "Резерв+" може тимчасово перестати працювати з 18 до 22 липня. Українців закликали підготувати фізичні документи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Що треба зробити на час технічних робіт у "Резерв+"

"З 18 до 22 липня через технічні роботи застосунок Резерв+ може бути тимчасово недоступним. Переважно роботи проводитимуться вночі, але варто подбати про фізичний документ при собі — завчасно завантажте PDF-версію", — йдеться у повідомленні в Telegram.

У Міноборони зазначили, що на головному екрані застосунку треба натиснути на кнопку "+" та обрати "Завантажити PDF". Також, за можливості, українцям порадили роздрукувати документ.

"Після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі", — резюмували у відомстві.

Читайте також:
Застосунок "Резерв+" не працюватиме 18-22 липня
Пост Міноборони. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, юристи нещодавно казали, що групи оповіщення ТЦК мають приймати роздруківку документа з "Резерв+" як законний документ. Однак на практиці ситуація складніше, тому краще при собі мати смартфон із робочим застосунком "Резерв+".

Також ми писали, що в застосунку "Резерв+" у порушників військового обліку може з'явитися повідомлення про штраф. Однак юристи пояснили, що якщо це лише пропозиція визнати штраф, то в такому разі громадянин нічого платити не зобов'язаний.

Україна військово-обліковий документ Резерв+
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації