На Черниговщине судили командира, который создал фейковый штаб для солдат, как ему делали ремонт

Военные, которые делали ремонт для командира. Фото: ГБР

Командир воинской части в Чернигове создал фейковый штаб, чтобы присвоить более 1,5 миллиона гривен государственных средств. Вместо обороны страны его подчиненные делали ремонты в частных домах офицера или просто отдыхали дома.

Об этом говорится в приговоре Деснянского районного суда.

Деньги за "воздух" и батрачество на строительстве командира

По данным следствия, коррупционная схема действовала почти год. Полковник привлек к делу геодезиста, картографа и начальника отдела хранения. Вместе они "создали" тыловой командный пункт. Объект существовал только на бумаге. Офицер подыскал лояльных солдат. Им начисляли премии за дежурство, которых никто не нес.

Механизм был простым. Военные получали выплаты, потом они отдавали часть "отката" организатору. Некоторые вообще не появлялись в части.

Пятеро солдат имели другую задачу. Они работали строителями: клали плитку и красили стены в доме командира. Также они обустраивали квартиру его сына. Государство заплатило за эти "услуги" 1 551 832 гривны.

Решение суда

Прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании вины. Суд его утвердил и командира признали виновным в злоупотреблении властью и служебным положением.

Ему назначили пять лет тюрьмы. Однако реальное наказание заменили на испытательный срок. Офицер будет оставаться на свободе, если не совершит нового преступления в течение трех лет.

Финансовые санкции оказались мягкими. Суд назначил штраф в размере 17 тысяч гривен. В то же время залог в сумме более 545 тысяч гривен взыскали в пользу воинской части.

Также в Николаеве подозревают офицера ТЦК и СП в избиении военных во время мобилизации.