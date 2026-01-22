Відео
Україна
Головна Новини дня Ремонт замість служби — у Чернігові засудили полковника

Ремонт замість служби — у Чернігові засудили полковника

Дата публікації: 22 січня 2026 03:32
На Чернігівщині судили командира, який створив фейковий штаб для солдат, як йому робили ремонт
Військові, що робили ремонт для командира. Фото: ДБР

Командир військової частини у Чернігові створив фейковий штаб, щоб привласнити понад 1,5 мільйона гривень державних коштів. Замість оборони країни його підлеглі робили ремонти в приватних оселях офіцера або просто відпочивали вдома.

Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду.

Читайте також:

Гроші за "повітря" та батракування на будівництві командира

За даними слідства, корупційна схема діяла майже рік. Полковник залучив до справи геодезиста, картографа та начальника відділу зберігання. Разом вони "створили" тиловий командний пункт. Об’єкт існував лише на папері. Офіцер підшукав лояльних солдатів. Їм нараховували премії за чергування, яких ніхто не ніс.

Механізм був простим. Військові отримували виплати, потім вони віддавали частину "відкату" організатору. Дехто взагалі не з’являвся у частині.

П'ятеро солдатів мали інше завдання. Вони працювали будівельниками: клали плитку та фарбували стіни в будинку командира. Також вони облаштовували квартиру його сина. Держава заплатила за ці "послуги" 1 551 832 гривні.

Рішення суду

Прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання вини. Суд її затвердив і командира визнали винним у зловживанні владою та службовим становищем.

Йому призначили п'ять років тюрми. Проте реальне покарання замінили на іспитовий строк. Офіцер залишатиметься на волі, якщо не вчинить нового злочину протягом трьох років.

Фінансові санкції виявилися м’якими. Суд призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Водночас заставу в сумі понад 545 тисяч гривень стягнули на користь військової частини. 

Нагадаємо, в Одесі викрили прикордонника з Дніпропетровщини, який за гроші організовував видачу фейкових довідок про інваліднсть.

Також у Миколаєві підозрюють офіцера ТЦК та СП у побитті військових під час мобілізації.

суд ЗСУ Чернігівська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
