В Германии старый киоск продали дороже элитного жилья

Киоск, который продали за рекордную стоимость в Германии. Фото: Deutsche Grundstücksauktionen AG

В Германии на острове Зюльт продали старый киоск за 284 тысячи евро. Известно, что аукцион состоялся в Берлине 26 июня, а имя покупателя не разглашают. Стартовая цена была 270 тысяч евро.

Об этом сообщает DW.

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На первый взгляд, это обычный старый павильон с обшарпанным забором, но на самом деле — настоящий раритет.

Киоск в Германии. Фото: Deutsche Grundstücksauktionen AG

Глава аукционного дома Deutschen Grundstücksauktionen Михаэль Плеттнер отметил, что было продано уже много объектов на Зюльте, но такого еще не было.

Особенность киоска

Кирпичное здание площадью около 27 квадратных метров имеет выгодное расположение — рядом с клиникой, автобусной остановкой и всего в десяти минутах ходьбы от пляжа.

Еще 11 лет назад там продавали горячие колбаски и картофель, а после смены владельца — мороженое. Впоследствии часть помещения переоборудовали под офис компании по аренде недвижимости.

В киоске есть чердак, где хранится вытяжная система времен "горячих колбасок".

Рядом со зданием расположена пристройка площадью 8 квадратных метров, обустроена открытая зона для отдыха и два парковочных места. В то же время объект не предназначен для жилья. Его можно использовать только в коммерческих целях.

В то же время можно получить от властей соответствующее разрешение и превратить киоск в домик для отдыхающих.

С учетом налогов на приобретение недвижимости, нотариальных услуг и брокерских сборов, стоимость одного квадратного метра здания достигла почти 11 000 евро.

Таким образом, на первый взгляд, скромный павильон оказался на одном уровне по цене с квартирами в престижных районах Гамбурга.

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