Работа НАПК за 2024 год — рекомендации МСЭК и ВВК

Мужчины передают деньги. Иллюстративное фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) продолжает анализировать коррупционные риски, чтобы предотвратить взяточничество. В частности, в 2024 году особое внимание уделили сфере восстановления, медицинской сфере и ВВК. Кроме того, уже есть планы и на 2025 год.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в среду, 15 января.

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Результаты работы НАПК за 2024 год

В НАПК отметили, что подготовили исследование о коррупционных рисках в проектах по восстановлению Украины под названием "ТОП-10 коррупционных рисков при реализации экспериментального проекта по восстановлению населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ", которое передали Кабмину, Министерству развития громад и территорий Украины, Госагентству восстановления и развития инфраструктуры и другим учреждениям. Если бы большинством предложенных мер воспользовались, то удалось бы предотвратить возникновение многочисленных коррупционных схем.

После ликвидации МСЭК НАПК предложило определить новые критерии оценки состояния здоровья человека, а также проанализировало выполнение рекомендаций по устранению рисков взяточничества в ВВК ВСУ, большинство из которых были введены, однако не все. Поэтому агентство ознакомило с результатами мониторинга Минобороны и Минздрава, чтобы быстрее предотвратить коррупционные риски, в частности устранить недостатки относительно процесса ВВК.

В НАПК отметили, что удалось проанализировать 4176 проектов нормативно-правовых актов и провести 102 антикоррупционные экспертизы. В агентстве обнаружили 275 факторов, которые бы привели к взяточничеству, и предоставили 395 рекомендаций.

Планы НАПК на 2025 год

В приоритеты по работе НАПК в 2025 году вошло предотвращение коррупционных рисков при восстановлении страны, а также в лесной и таможенной сферах. Кроме того, НАПК будет предлагать изменения в закон и развивать институт уполномоченных подразделений по предотвращению подкупа.

Напомним, что в Николаевской области в безосновательных доплатах военнослужащим подозревают начальника штаба одного из воинских подразделений.

Также в Киеве подозревают должностных лиц "Киевпастранс" в хищении 8 миллионов гривен из бюджета столицы.