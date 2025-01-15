Робота НАЗК за 2024 рік — рекомендації МСЕК та ВЛК

Чоловіки передають гроші. Ілюстративне фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжує аналізувати корупційні ризики, щоб запобігти хабарництву. Зокрема, 2024 року особливу увагу приділили сфері відновлення, медичній сфері та ВЛК. Крім того, вже є плани й на 2025 рік.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у середу, 15 січня.

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Результати роботи НАЗК за 2024 рік

У НАЗК зазначили, що підготували дослідження щодо корупційних ризиків у проєктах з відбудови України під назвою "ТОП-10 корупційних ризиків під час реалізації експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ", яке передали Кабміну, Міністерству розвитку громад та територій України, Держагентству відновлення та розвитку інфраструктури та іншим установам. Торік НАЗК перевірив, чи були залучені подані ним рекомендації, зокрема щодо покращення роботи МСЕК. Якби більшістю запропонованих заходів скористалися, то вдалося б запобігти виникненню численних корупційних схем.

Після ліквідації МСЕК НАЗК запропонувало визначити нові критерії оцінювання стану здоров'я людини, а також проаналізувало виконання рекомендацій щодо усунення ризиків хабарництва у ВЛК ЗСУ, більшість з яких були запроваджені, однак не всі. Тому агентство ознайомило з результатами моніторингу Міноборони та МОЗ, щоб швидше запобігти корупційним ризикам, зокрема усунути недоліки щодо процесу ВЛК.

У НАЗК наголосили, що вдалося проаналізувати 4176 проєктів нормативно-правових актів та провести 102 антикорупційні експертизи. В агентстві виявили 275 факторів, які б призвели до хабарництва, та надали 395 рекомендацій.

Плани НАЗК на 2025 рік

До пріоритетів з роботи НАЗК у 2025 році ввійшло запобігання корупційним ризикам під час відновлення країни, а також у лісовій та митній сферах. Крім того, НАЗК пропонуватиме зміни до закону й розвиватиме інститут уповноважених підрозділів щодо запобігання підкупу.

Нагадаємо, що в Миколаївській області у безпідставних доплатах військовослужбовцям підозрюють начальника штабу одного з військових підрозділів.

Також у Києві підозрюють посадовців "Київпастранс" у розкраданні 8 мільйонів гривень з бюджету столиці.