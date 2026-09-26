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Рейтинг сериалов XXI века от NYT: какие вошли в топ-20

Ua ru
26 сентября 2026 01:53
Какие сериалы вошли в число 20 лучших в рейтинге топ-100 XXI века
Кадр из сериала "Во все тяжкие", занявшего первое место в рейтинге топ-100 лучших сериалов XXI века. Фото: The Movie Database (TMDb)

Издание The New York Times определило сотню самых лучших сериалов XXI века. Для составления рейтинга провели опрос, в котором приняли участие более 500 актеров, исполнительных продюсеров, шоураннеров (главных руководителей сериала, — Ред.) и мастеров кинопроизводства. На голосование вынесли сериалы, вышедшие после 1 января 2000 года.

Об этом со ссылкой на рейтинг NYT сообщает Новини.LIVE.

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Кто из известных людей голосовал за самый лучший сериал

В опросе принимали участие актеры Роуз Бирн, Джейсон Бейтман, Брайан Крэнстон, Элизабет Мосс, Колман Доминго и Адам Скотт. Также свои голоса за лучший сериал отдали шоураннеры Ной Хоули, Лена Данхэм, Лина Уэйт и Дэймон Линделоф.

Топ-20 лучших сериалов:

  1. ​"Во все тяжкие" (2008–2013);
  2. ​"Прослушка" (2002–2008);
  3. ​"Безумцы" (2007–2015);
  4. ​"Наследники" (2018–2023);
  5. ​"Дрянь" (2016–2019);
  6. ​"Игра престолов" (2011–2019);
  7. ​"Вице-президент" (2012–2019);
  8. ​"30 потрясений" (2006–2013);
  9. ​"Умерь свой энтузиазм" (2000–2024);
  10. ​"Атланта" (2016–2022);
  11. ​"Офис", американская версия (2005–2013);
  12. ​"Замедленное развитие" (2003–2019);
  13. ​"Девчонки" (2012–2017);
  14. ​"Ночные огни пятницы" (2006–2011);
  15. ​"Клиент всегда мертв" (2001–2005);
  16. ​"Офис", британская версия (2001–2003);
  17. ​"Американцы" (2013–2018);
  18. ​"Я могу уничтожить тебя" (2020);
  19. ​"Чернобыль" (2019);
  20. ​"Корона" (2016–2023).

Ознакомиться с полным списком ста лучших сериалов, вышедших за последние 26 лет, можно по ссылке.

Ранее Новини.LIVE сообщал о лучших комедийных фильмах 2026 года. Если хочется отвлечься от проблем и посмеяться, можно посмотреть "В поисках Эмили" — фильм, в котором главный герой ищет незнакомку. Еще один вариант легкого и позитивного кино — лента "Эта штука работает?", в которой развод становится материалом для стендапа.

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Также Новини.LIVE писал о пяти мини-сериалах, каждый из которых можно посмотреть за несколько дней. Сюжеты на любой вкус: о Чернобыле, подростках, путешествии на космическом корабле, Второй мировой войне и юной шахматистке. Каждый из сериалов имеет рейтинг более восьми баллов на IMDb.

кино рейтинг сериал фильм The New York Times
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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