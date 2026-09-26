Какие сериалы вошли в число 20 лучших в рейтинге топ-100 XXI века

Рейтинг сериалов XXI века от NYT: какие вошли в топ-20
Издание The New York Times определило сотню самых лучших сериалов XXI века. Для составления рейтинга провели опрос, в котором приняли участие более 500 актеров, исполнительных продюсеров, шоураннеров (главных руководителей сериала, — Ред.) и мастеров кинопроизводства. На голосование вынесли сериалы, вышедшие после 1 января 2000 года.
Об этом со ссылкой на рейтинг NYT сообщает Новини.LIVE.
Кто из известных людей голосовал за самый лучший сериал
В опросе принимали участие актеры Роуз Бирн, Джейсон Бейтман, Брайан Крэнстон, Элизабет Мосс, Колман Доминго и Адам Скотт. Также свои голоса за лучший сериал отдали шоураннеры Ной Хоули, Лена Данхэм, Лина Уэйт и Дэймон Линделоф.
Топ-20 лучших сериалов:
- "Во все тяжкие" (2008–2013);
- "Прослушка" (2002–2008);
- "Безумцы" (2007–2015);
- "Наследники" (2018–2023);
- "Дрянь" (2016–2019);
- "Игра престолов" (2011–2019);
- "Вице-президент" (2012–2019);
- "30 потрясений" (2006–2013);
- "Умерь свой энтузиазм" (2000–2024);
- "Атланта" (2016–2022);
- "Офис", американская версия (2005–2013);
- "Замедленное развитие" (2003–2019);
- "Девчонки" (2012–2017);
- "Ночные огни пятницы" (2006–2011);
- "Клиент всегда мертв" (2001–2005);
- "Офис", британская версия (2001–2003);
- "Американцы" (2013–2018);
- "Я могу уничтожить тебя" (2020);
- "Чернобыль" (2019);
- "Корона" (2016–2023).
Ознакомиться с полным списком ста лучших сериалов, вышедших за последние 26 лет, можно по ссылке.
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