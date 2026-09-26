Какие сериалы вошли в число 20 лучших в рейтинге топ-100 XXI века

Кадр из сериала "Во все тяжкие", занявшего первое место в рейтинге топ-100 лучших сериалов XXI века. Фото: The Movie Database (TMDb)

Издание The New York Times определило сотню самых лучших сериалов XXI века. Для составления рейтинга провели опрос, в котором приняли участие более 500 актеров, исполнительных продюсеров, шоураннеров (главных руководителей сериала, — Ред.) и мастеров кинопроизводства. На голосование вынесли сериалы, вышедшие после 1 января 2000 года.

Об этом со ссылкой на рейтинг NYT сообщает Новини.LIVE.

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Кто из известных людей голосовал за самый лучший сериал

В опросе принимали участие актеры Роуз Бирн, Джейсон Бейтман, Брайан Крэнстон, Элизабет Мосс, Колман Доминго и Адам Скотт. Также свои голоса за лучший сериал отдали шоураннеры Ной Хоули, Лена Данхэм, Лина Уэйт и Дэймон Линделоф.

Топ-20 лучших сериалов:

​"Во все тяжкие" (2008–2013); ​"Прослушка" (2002–2008); ​"Безумцы" (2007–2015); ​"Наследники" (2018–2023); ​"Дрянь" (2016–2019); ​"Игра престолов" (2011–2019); ​"Вице-президент" (2012–2019); ​"30 потрясений" (2006–2013); ​"Умерь свой энтузиазм" (2000–2024); ​"Атланта" (2016–2022); ​"Офис", американская версия (2005–2013); ​"Замедленное развитие" (2003–2019); ​"Девчонки" (2012–2017); ​"Ночные огни пятницы" (2006–2011); ​"Клиент всегда мертв" (2001–2005); ​"Офис", британская версия (2001–2003); ​"Американцы" (2013–2018); ​"Я могу уничтожить тебя" (2020); ​"Чернобыль" (2019); ​"Корона" (2016–2023).

Ознакомиться с полным списком ста лучших сериалов, вышедших за последние 26 лет, можно по ссылке.

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