Які серіали ввійшли до 20 найкращих у рейтингу топ-100 XXI століття

Рейтинг серіалів XXI століття від NYT: які увійшли до топ-20
Видання The New York Times визначило сотню найкращих серіалів XXI століття. Аби скласти рейтинг, провели опитування, до якого долучилися більш ніж 500 акторів, виконавчих продюсерів, шоуранерів (головних керівників серіалу, — Ред.) і майстрів кіновиробництва. На голосування винесли серіали, які вийшли після 1 січня 2000 року.
Про це з посиланням на рейтинг NYT передає Новини.LIVE.
Хто з відомих людей голосував за найкращий серіал
В опитуванні брали участь актори Роуз Бірн, Джейсон Бейтман, Браян Кренстон, Елізабет Мосс, Колман Домінго і Адам Скотт. Також голоси за найкращий серіал віддали шоуранери Ной Хоулі, Лена Данхем, Ліна Вейт і Деймон Лінделоф.
Топ-20 найкращих серіалів:
- "Пуститися берега" (2008–2013);
- "Дроти" (2002–2008);
- "Божевільні" (2007–2015);
- "Спадкоємці" (2018–2023);
- "Погань" (2016–2019);
- "Гра престолів" (2011–2019);
- "Віцепрезидент" (2012–2019);
- "30 потрясінь" (2006–2013);
- "Зменш свій ентузіазм" (2000–2024);
- "Атланта" (2016–2022);
- "Офіс", американська версія (2005–2013);
- "Уповільнений розвиток" (2003–2019);
- "Дівчата" (2012–2017);
- "Нічні вогні пʼятниці" (2006–2011);
- "Клієнт завжди мертвий" (2001–2005);
- "Офіс", британська версія (2001–2003);
- "Американці" (2013–2018);
- "Я можу тебе знищити" (2020);
- "Чорнобиль" (2019);
- "Корона" (2016–2023).
Ознайомитися з повним переліком сотні найкращих серіалів, які вийшли упродовж останніх 26 років, можна за посиланням.
Раніше Новини.LIVE повідомляв про найкращі комедійні фільми 2026 року. Якщо хочеться відволіктися від проблем і посміятися, можна подивитися "У пошуках Емілі" — фільм, у якому головний герой шукає незнайомку. Ще один варіант легкого і позитивного кіно — стрічка "Ця річ працює?", у якій розлучення стає матеріалом для стендапу.
Також Новини.LIVE писав про п'ять мінісеріалів, кожен із яких можна подивитися за кілька днів. Сюжети на будь-який смак: про Чорнобиль, підлітків, подорож на космічному кораблі, Другу світову війну та юну шахістку. Кожен із серіалів має рейтинг понад вісім балів на IMDb.