Які серіали ввійшли до 20 найкращих у рейтингу топ-100 XXI століття

Кадр із серіалу "Пуститися берега", який посів перше місце в рейтингу топ-100 найкращих серіалів XXI століття. Фото: The Movie Database (TMDb)

Видання The New York Times визначило сотню найкращих серіалів XXI століття. Аби скласти рейтинг, провели опитування, до якого долучилися більш ніж 500 акторів, виконавчих продюсерів, шоуранерів (головних керівників серіалу, — Ред.) і майстрів кіновиробництва. На голосування винесли серіали, які вийшли після 1 січня 2000 року.

Про це з посиланням на рейтинг NYT передає Новини.LIVE.

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Хто з відомих людей голосував за найкращий серіал

В опитуванні брали участь актори Роуз Бірн, Джейсон Бейтман, Браян Кренстон, Елізабет Мосс, Колман Домінго і Адам Скотт. Також голоси за найкращий серіал віддали шоуранери Ной Хоулі, Лена Данхем, Ліна Вейт і Деймон Лінделоф.

Топ-20 найкращих серіалів:

​"Пуститися берега" (2008–2013); ​"Дроти" (2002–2008); ​"Божевільні" (2007–2015); ​"Спадкоємці" (2018–2023); ​"Погань" (2016–2019); ​"Гра престолів" (2011–2019); ​"Віцепрезидент" (2012–2019); ​"30 потрясінь" (2006–2013); ​"Зменш свій ентузіазм" (2000–2024); ​"Атланта" (2016–2022); ​"Офіс", американська версія (2005–2013); ​"Уповільнений розвиток" (2003–2019); ​"Дівчата" (2012–2017); ​"Нічні вогні пʼятниці" (2006–2011); ​"Клієнт завжди мертвий" (2001–2005); ​"Офіс", британська версія (2001–2003); ​"Американці" (2013–2018); ​"Я можу тебе знищити" (2020); ​"Чорнобиль" (2019); ​"Корона" (2016–2023).

Ознайомитися з повним переліком сотні найкращих серіалів, які вийшли упродовж останніх 26 років, можна за посиланням.

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