Рейды в ТЦК: Нацполиция изъяла авто, деньги и разоблачила активы

Нацполиция провела рейды у сотрудников ТЦК.

Национальная полиция Украины провела масштабные рейды среди должностных лиц территориальных центров комплектования (ТЦК). В рамках следственных действий правоохранители изъяли автомобили, мотоциклы и денежные средства как в национальной, так и в иностранной валюте.

Об этом сообщила в понедельник, 4 мая, пресс-служба Нацполиции, информируют Новини.LIVE.

Рейды ТЦК в Украине

Всего состоялось более 40 следственных действий в отношении действующих и бывших руководителей. В течение нескольких дней полицейские составили более 150 административных протоколов, связанных с коррупционными правонарушениями.

По данным следствия, задокументированы факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования на общую сумму около 92 млн грн. В частности, начальнику районного ТЦК в Одессе инкриминируют приобретение активов более чем на 45 млн грн во время пребывания в должности.

Кроме того, правоохранители обнаружили значительные расхождения между задекларированными доходами и фактическим имущественным состоянием отдельных должностных лиц. У одного из них зафиксировано несоответствие на около 10 млн грн, еще у одного - бывшего офицера другого ТЦК - на сумму 6,6 млн грн.

"Полицейские документируют деятельность как действующих, так и бывших должностных лиц ТЦК и СП, которые, по данным следствия, могли использовать служебное положение для получения незаконных доходов. Речь идет о руководителях отделов, групп, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также их должностных лиц", - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что проверки продолжаются, а по их результатам возможно открытие новых уголовных производств.

Как сообщало Новини.LIVE, штат ТЦК в Украине состоит из военных, госслужащих и работников. Таким образом, заработные платы у них разные и начисляются по отдельным принципам.

Также мы писали, что по словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, в полномочия ТЦК не входит функция принудительной мобилизации. Она считает, что если бы этим занималась полиция и органы местного самоуправления, то многих проблем бы не было.