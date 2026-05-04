Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рейди в ТЦК: Нацполіція вилучила авто, гроші та викрила активи

Рейди в ТЦК: Нацполіція вилучила авто, гроші та викрила активи

Ua ru
Дата публікації: 4 травня 2026 15:01
Рейди в ТЦК: Нацполіція вилучила авто, гроші та викрила активи
Нацполіція провела рейди у співробітників ТЦК. Фото: пресслужба Найполіції

Національна поліція України провела масштабні рейди серед посадовців територіальних центрів комплектування (ТЦК). У межах слідчих дій правоохоронці вилучили автомобілі, мотоцикли та грошові кошти як у національній, так і в іноземній валюті.

Про це повідомила у понеділок, 4 травня, пресслужба Нацполіції, інформують Новини.LIVE.

Рейди ТЦК в Україні

Загалом відбулося понад 40 слідчих дій щодо чинних і колишніх керівників. Протягом кількох днів поліцейські склали понад 150 адміністративних протоколів, пов’язаних із корупційними правопорушеннями.

За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на загальну суму близько 92 млн грн. Зокрема, начальнику районного ТЦК в Одесі інкримінують набуття активів більш ніж на 45 млн грн під час перебування на посаді.

Крім того, правоохоронці виявили значні розбіжності між задекларованими статками та фактичним майновим станом окремих посадовців. У одного з них зафіксовано невідповідність на близько 10 млн грн, ще в одного — колишнього офіцера іншого ТЦК — на суму 6,6 млн грн.

Читайте також:

"Поліцейські документують діяльність як чинних, так і колишніх посадовців ТЦК та СП, які, за даними слідства, могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів. Йдеться про керівників відділів, груп, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їх службових осіб", — сказано у повідомленні.

У поліції зазначають, що перевірки тривають, а за їхніми результатами можливе відкриття нових кримінальних проваджень.

Як повідомляло Новини.LIVE, штат ТЦК в Україні складається з військових, держслужбовців і працівників. Таким чином, заробітні плати у них різні і нараховуються за окремими принципами.

Також ми писали, що за словами військового омбудсмена Ольги Решетилової, до повноважень ТЦК не входить функція примусової мобілізації. Вона вважає, що якби цим займалася поліція та органи місцевого самоврядування, то багатьох проблем би не було.

Нацполіція
Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Автор:
Яна Катасонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації