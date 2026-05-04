Рейди в ТЦК: Нацполіція вилучила авто, гроші та викрила активи

Нацполіція провела рейди у співробітників ТЦК.

Національна поліція України провела масштабні рейди серед посадовців територіальних центрів комплектування (ТЦК). У межах слідчих дій правоохоронці вилучили автомобілі, мотоцикли та грошові кошти як у національній, так і в іноземній валюті.

Про це повідомила у понеділок, 4 травня, пресслужба Нацполіції, інформують Новини.LIVE.

Рейди ТЦК в Україні

Загалом відбулося понад 40 слідчих дій щодо чинних і колишніх керівників. Протягом кількох днів поліцейські склали понад 150 адміністративних протоколів, пов’язаних із корупційними правопорушеннями.

За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на загальну суму близько 92 млн грн. Зокрема, начальнику районного ТЦК в Одесі інкримінують набуття активів більш ніж на 45 млн грн під час перебування на посаді.

Крім того, правоохоронці виявили значні розбіжності між задекларованими статками та фактичним майновим станом окремих посадовців. У одного з них зафіксовано невідповідність на близько 10 млн грн, ще в одного — колишнього офіцера іншого ТЦК — на суму 6,6 млн грн.

"Поліцейські документують діяльність як чинних, так і колишніх посадовців ТЦК та СП, які, за даними слідства, могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів. Йдеться про керівників відділів, груп, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їх службових осіб", — сказано у повідомленні.

У поліції зазначають, що перевірки тривають, а за їхніми результатами можливе відкриття нових кримінальних проваджень.

Як повідомляло Новини.LIVE, штат ТЦК в Україні складається з військових, держслужбовців і працівників. Таким чином, заробітні плати у них різні і нараховуються за окремими принципами.

Також ми писали, що за словами військового омбудсмена Ольги Решетилової, до повноважень ТЦК не входить функція примусової мобілізації. Вона вважає, що якби цим займалася поліція та органи місцевого самоврядування, то багатьох проблем би не було.