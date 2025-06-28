Образование в Украине

Какие профессии будут востребованы в Украине в ближайшие годы и какая реформа ждет ПТУ и училища — Новини.LIVE рассказала директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

Среднее профильное образование ждет масштабная реформа. В чем ее суть?

— В 2019-м была запущена реформа профессионально-технического образования. В обществе мы привыкли слышать, что это ПТУ или бурса, но на самом деле к этим заведениям применяются довольно незаслуженные термины.

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Ведь сегодня рабочие специальности очень востребованы на рынке труда. И кстати, зарплата специалиста с высшим образованием сейчас в несколько раз превышает зарплату специалиста-профессионала.

То есть быть строителем, сантехником или поваром-кондитером не только выгодно, но и очень престижно. Ну и это непростые профессии. Чтобы их получить, следует много работать над собой. Овладеть технологическими знаниями, выработать навыки работы с оборудованием работы. Иногда на весь этот процесс уходят годы.

Так к чему готовиться школьникам уже с нового учебного года?

— С 27 года старшая школа будет разделена на 2 направления. Это академическое направление и профессиональное.

Сейчас работаем над тем, чтобы в 2027 году молодые украинцы в учреждениях профессионального образования могли получить профильное полное общее среднее образование именно профессионального направления. Это будет уникальная возможность и закончить школу, и получить профессию. Для этого есть уже готовые обновленные современные мастерские и лаборатории.

Также работаем над новыми программами физики и математики, ведь нас часто критикуют, мол, эти уроки скучные. Вскоре законы физики будем изучать непосредственно на рабочих примерах, то есть непосредственно на практике.

Второе направление реформы профессионального образования это создание возможностей для образования взрослых. На сегодня у нас есть потребность в переобучении. Исследования Киевской школы экономики говорят, что 75% работодателей переучивают специалистов, которые к ним приходят. Наша задача максимально приблизить учебные программы к потребностям работодателей. В этом плане планируем сократить сроки обучения.

Потому что в условиях войны, миграции человеческих потерь, возвращения ветеранов нам важно, чтобы процессы переквалификации происходили для них легче и быстрее.

На сколько будет сокращенной программа для взрослых при переквалификации?

— Обучать взрослых и обучать детей — это разные подходы, процессы и методологии. Взрослый человек имеет лучшие когнитивные способности, поэтому обучать его новой специальности три года нет необходимости.

В среднем такие программы будут длиться от 2 месяцев до 6 месяцев.

Какие именно профессии будут необходимы нашей стране в ближайшие годы?

— На сегодня очень востребованы специалисты в сфере машиностроения, строительства и сельского хозяйства. Не менее актуальными остаются профессии ІТ-отрасли, ведь многие процессы цифровизируются и это требует соответствующих навыков. И, конечно, социальные услуги особенно в части медицинского ухода.