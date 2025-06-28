Освіта в Україні

Які професії будуть затребуваними в Україні у найближчі роки і яка реформа чекає на ПТУ та училища — Новини.LIVE розповіла директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумик.

Середню профільну освіту чекає масштабна реформа. В чому її суть?

— У 2019-му було запущено реформу професійно-технічної освіти. У суспільстві ми звикли чути, що це ПТУ чи бурса, але насправді до цих закладів застосовуються досить незаслужені терміни. Адже на сьогодні робітничі спеціальності є дуже затребуваними на ринку праці. І до речі, зарплатня фахівця з вищою освітою нині у кілька разів перевищує зарплатню фахівця-професіонала.

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Тобто бути будівельником, сантехніком чи кухарем-кондитером є не тільки вигідно, а ще й дуже престижно. Ну і це непрості професії. Щоб їх здобути, слід багато працювати над собою. Опанувати технологічні знання, випрацювати навички роботи з обладнанням роботи. Інколи на весь цей процес йдуть роки.

То до чого готуватися школярам вже з нового навчального року?

— Із 27 року старша школа буде поділена на 2 напрямки. Це академічне спрямування та професійне.

Наразі працюємо над тим, щоб у 2027 році молоді українці у закладах професійної освіти могли здобути профільну повну загальну середню освіту саме професійного спрямування. Це буде унікальна можливість і закінчити школу, і здобути професію. Для цього маємо вже готові оновлені сучасні майстерні та лабораторії. Також працюємо над новими програмами фізики та математики, адже нас часто критикують, мовляв, ці уроки нудні. Невдовзі закони фізики будемо вивчати безпосередньо на робочих прикладах, тобто безпосередньо на практиці.

Другий напрямок реформи професійної освіти це створення можливостей для освіти дорослих. На сьогодні у нас є потреба у перенавчанні. Дослідження Київської школи економіки говорять, що 75% роботодавців перенавчають фахівців, які до них приходять. Наша задача максимально наблизити навчальні програми до потреб роботодавців. В цьому плані плануємо скоротити терміни навчання.

Бо в умовах війни, міграції людських втрат, повернення ветеранів нам важливо, щоб процеси перекваліфікації відбувалася для них легше і швидше.

На скільки буде скороченою програма для дорослих при перекваліфікації?

— Навчати дорослих і навчати дітей - це різні підходи, процеси і методології. Доросла людина має кращі когнітивні здібності, тому навчати її новій спеціальності три роки немає потреби.

В середньому такі програми триватимуть від 2 місяців до 6 місяців.

Які саме професії будуть необхідні нашій країні у найближчі роки?

— На сьогодні дуже затребувані фахівці у сфері машинобудування, будівництва та сільського господарства. Не менш актуальними залишаються професії ІТ-галузі, адже багато процесів цифровізуються і це вимагає відповідних навичок. І, звичайно, соціальні послуги особливо в частині медичного догляду.