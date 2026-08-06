Реформа интернатов длится более 10 лет: интервью с главой ВСК Рады по правам детей

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию случаев нарушения прав детей Павел Сушко. Фото: Сушко/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Украине уже более десяти лет продолжается реформа деинституционализации, которая предусматривает переход от закрытых учреждений к оказанию социальной помощи. Основная цель — чтобы каждый ребенок воспитывался в семье, а люди с инвалидностью и пожилые люди жили самостоятельно при поддержке общества.

Павел Сушко, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования случаев нарушения прав детей, специально для Новини.LIVE рассказал о ходе реформы деинституционализации, фактах насилия, жестокого обращения и нарушения прав детей, а также о специфике работы интернатных учреждений.

Председатель ВСК ВР о реформе интернатов в Украине

Почему реформа деинституционализации до сих пор не дала ожидаемого результата?

Нужно разобраться, что такое интернат. Часто слово "интернат" путают с пансионом. Например, у нас есть общеобразовательные школы-интернаты, где учились дети-сироты. Это как советские детские дома, где школа пришла в это здание, дети там учились и жили. А есть пансионаты, такие как спортивные школы-интернаты, специальные школы-интернаты, куда детей в связи с их талантами или какими-то особыми потребностями собирают со всей страны. Учебные заведения, где им требуется специализированное образование.

Если у ребёнка нет родителей, если ребёнок сирота, то раньше он попадал в такие интернатные учреждения, как детский дом-интернат. Есть ещё интернаты, учреждения Минсоцполитики, где дети находятся, в том числе, и потому, что они — паллиативные дети (ред. пациенты с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями, врождёнными пороками или тяжёлыми травмами, нуждающиеся в особом уходе). Такие учреждения на сегодняшний день существуют, и они до сих пор есть. А интернатных учреждений, таких как советские детские дома-интернаты, их вообще сейчас не существует, потому что там просто сменили таблички. То есть был дом-интернат, общеобразовательная школа-интернат, сменили вывески, теперь это музыкальный лицей или спортивный лицей, а дети там как были, так и живут.

Вся реформа была направлена на дискредитацию специальных школ-интернатов, где ребенок, например, незрячий, глухой или имеет нарушения интеллекта. То есть вся реформа была сосредоточена на ликвидации стен. В результате родителей забирали таких детей домой, и они больше не могли учиться. Если они попадали в обычную школу, то там подвергались издевательствам или вообще не учились; учителя выводили их за рукав из класса, чтобы они не мешали другим детям. И таких учреждений было ликвидировано более 50. А в общеобразовательных школах-интернатах там просто сменили табличку, потому что если бы такое учреждение ликвидировали, то эти дети-сироты остались бы на улице.

То есть у нас, по сути, идет реформа учреждений, а мы должны сосредоточиться на самом ребенке: что с ним, почему он туда попал и что сделать для него лучше. И именно этого от нас требуют европейские партнеры. Именно на это были выделены огромные средства для этой реформы.

Если мы берем опыт европейских стран, то там распространены детские дома семейного типа, где проживают до 10 детей. Какова ситуация в Украине с такими формами семейного воспитания?

Вы, наверное, имеете в виду малые групповые дома. Они у нас созданы, но находятся в запущенном состоянии, потому что вся ответственность возложена на громаду, а у громады нет таких средств, она не способна содержать такие учреждения. Вопрос в том, что пока идет реформа, пока не создана альтернатива, где детям находиться сейчас? Я считаю преступлением ликвидировать всё, а ничего не создать. То есть реформа, в том числе, была направлена на создание альтернативных форм.

У нас есть учреждения или семейные формы устройства, постоянного устройства. То есть это когда ребенок уже получил статус сироты или лишенного родительской опеки, и он попадает либо в семейные формы, либо в какое-то учреждение. А есть еще либо учреждения, либо семейные формы для экстренного временного устройства, когда ребенка изъяли из опасной обстановки и его нужно куда-то разместить. Чаще всего такого ребенка забирают в больницу, чтобы обследовать его, оказать помощь, а затем нужно решить, куда ребенку пойти. Именно для этого и существуют патронатные семьи, как в европейских странах. Такого ребенка направляют либо в патронатную семью, либо в ЦСПР — Центр социально-психологической реабилитации ребенка. И вопрос в том, что у нас в стране их тоже приравняли к интернатам. А это не интернат. Министр социальной политики не смог ответить, интернат это или нет.

У нас не создано достаточного количества патронатных семей. У нас 1,5 тысячи громад по всей Украине, а патронатные семьи созданы лишь в одной трети громад. То есть, примерно в 500 громадах есть патронат, а в тысяче — нет. И детей оставляют в больницах. Что это за реформа такая, если у нас в Николаеве тысяча детей живут в больнице, в Харькове недавно было 50. Что это за реформа такая, что дети у нас живут, по сути, сегодня не в интернатах, а живут в больницах. Чем это лучше интерната? Месяцами они там живут, не учатся, постоянно контактируют с больными детьми.

В Европе есть приюты — такие учреждения, где детям предоставляют временное убежище и с ними работают психологи. Если ребенок подвергся насилию, его долгое время избивали родители, в Украине ребенка просто забирают в больницу и все. А этому ребенку нужен психолог. Или, например, если есть риск, что мать откажется от ребенка, или она родила в очень юном возрасте, ей нужна помощь. Эту мать с ребенком нужно забрать в такой центр, оказать ей помощь, научить ее воспитывать ребенка. А затем уже продолжать наблюдать за ней, поставить на учет как семью, находящуюся в сложных жизненных обстоятельствах, и вести эту семью дальше по месту жительства.

Если обратиться к европейскому опыту, то главный акцент там делают не на интернатах, а на поддержке биологической семьи, чтобы ребенок вообще не лишился семейной среды. Насколько сегодня такой подход реализован в Украине?

Есть семьи, которым действительно нужна помощь, например, это бедная семья, или мать не имеет образования, рано родила, есть и другие проблемы, сейчас война у нас очень осложнила психологическое состояние и так далее. Отец сейчас служит в вооруженных силах или, к сожалению, погиб, и такой семье нужна помощь. Здесь, конечно, необходимо помогать семье, чтобы ребенок не попал в интернат. А есть такие семьи, которым просто не поможешь, потому что там процветает алкоголь, родители употребляют наркотики, постоянно происходит насилие. Здесь необходимо немедленно защитить ребенка и изъять его из этой семьи. В этом и заключается проблема: даже министр говорит, что дети не хотят, чтобы их забирали, и нужно работать с семьей.

Но вот вам приведу пример из Броваров. В Броварской громаде двухлетнего мальчика нашли мертвым в коробке в шкафу рядом с пьяной матерью. Этот ребенок даже не был поставлен на учет как оказавшийся в сложных жизненных обстоятельствах, но система знала об этом ребенке. То есть воспитатели дошкольного учреждения сообщали, что ребенок не приходит в садик, или маму видели в состоянии алкогольного опьянения. Служба по делам детей знала об этом, но так и не поставила на учет. И когда мы рассказывали об этом случае на 16-й комиссии, я спросил у представителей службы по делам детей, почему они не поставили ребенка на учет? В ответ получил: "Ну, когда мы пришли, мама была трезвая". Получается, нужно угадать, когда прийти, чтобы увидеть, что мама пьяна.

А вот ситуация в Ивано-Франковской области. Там мама тоже злоупотребляла алкоголем. В этой семье воспитывался ребенок с тяжелой формой ДЦП, то есть, по сути, она была прикована к постели. Все знали об этой семье. Старший ребёнок сообщал в службы, что мама бьёт ребёнка. И никто никак не реагировал. Привозили какую-то там гуманитарную помощь, на этом всё и ограничилось. Но потом старший сын, чтобы спасти своего младшего брата, снял на телефон, как мама кормит ребёнка. И там мать просто с силой бьет его по лицу, а потом швыряет об стену. То есть, понимаете, после огласки этого ребенка забрали. И знаете, куда забрали? Конечно, не в семейную форму, а в интернат.

Поэтому нужно разобраться, почему дети попадают в интернатные учреждения, и работать именно с ребенком. Вопрос сейчас не в родителях, а в ребенке: каковы потребности ребенка, дать нормальную оценку рискам, какие риски для жизни, есть ли риски для здоровья детей. Что касается центров социально-психологической реабилитации, то циничность заключается в том, что Минсоцполитики и псевдореформаторы, как я их называю, сделали всё, чтобы запретили размещать детей в таких реабилитационных центрах, их приравняли к интернатам. Когда мы проводили заседание временной следственной комиссии в Киевской области, то рассматривали вопрос о том, что громада издала распоряжение о запрете размещения детей в центре социально-психологической реабилитации семьи и детей. Я считаю, что это все негласное распоряжение от Минсоцполитики, от Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми во главе с Ириной Туляковой, с целью снизить показатели детей, помещенных в интернатные учреждения. То есть, запретив размещать туда детей, они тем самым шантажируют и стимулируют громаду открывать патронатные семьи. Но не каждому ребенку нужна патронатная семья, возможно, нужен такой реабилитационный центр, где будут работать психологи и так далее.

Если говорить о поддержке биологических семей, не является ли главной проблемой то, что сегодня система часто работает по одинаковым алгоритмам, хотя каждая жизненная ситуация требует индивидуального подхода?

Всё должно работать индивидуально. Зачастую это просто привезли гуманитарную помощь, поставили галочку, что работали. У нас в Харькове создана одна патронатная семья — это областной центр, а в столице Украины, откуда начинается реформа деинституализации, — три семьи. О какой реформе можно говорить? Это за 10 лет.

Если цель реформы — создание семейных форм, то должно быть увеличение числа таких семей. И ещё одна проблема: пока работают с родителями, существует риск гибели детей. То есть нужно в первую очередь думать о ребёнке, а не о показателях. А ещё у нас детей просто не ставят на учёт. Если ребёнок не стоит на учёте, его даже невозможно проверить. А что значит "ребёнок не стоит на учёте"? Это значит, что у ребёнка даже нет шанса быть усыновлённым. Дети годами живут в семьях, где злоупотребляют алкоголем или наркотиками, где процветает насилие, детьми никто не занимается, а система их не видит или не хочет видеть. Ребёнка не ставят на учёт, а значит, своевременно никто не отреагирует, никто не спасёт этого ребёнка. А ещё льготы, которые государство предусмотрело для таких детей. У нас на учете состоит всего 25 тысяч детей. Это очень мало, это нереальная цифра. Сколько детей сейчас являются скрытыми сиротами, по сути, они не имеют возможности получить защиту от государства и быть усыновленными.

Мы часто говорим о нарушениях прав детей в биологических семьях. В то же время мониторинговые группы и правозащитные организации неоднократно сообщали и о нарушениях прав детей в интернатных учреждениях. Сталкивалась ли Временная следственная комиссия с такими случаями? Какие нарушения фиксируются чаще всего и как государство должно реагировать на такие факты?

Насилие в любом проявлении — это плохо. Где бы оно ни происходило — в учреждениях или в семьях. Но почему? Нужно разобраться с причинами насилия или плохих условий, которые были в этих учреждениях. Я вижу эти фотографии, вижу эти выводы. Плохие условия для детей в этих интернатных учреждениях были. А почему они там плохие? Потому что ни копейки на улучшение этих условий не выделялось. И вопрос в том, что сами же реформаторы сами себя укусили за ногу. Потому что призывали не выделять средства на интернатные учреждения, так кому они делали хуже? Они делали хуже детям, чтобы там не было душа, чтобы не было нормальных кроватей. Довести ситуацию до крайности, чтобы ликвидировать этот интернат, а дальше дети оказались просто в больнице. Вот и всё.

Вторая ситуация — насилие. Давайте тоже разберёмся здесь. Пример из Львовской области, где произошло насилие в интернатном учреждении. Это была специальная школа для детей с нарушениями интеллекта, где учились дети, которых родители не могли отдать в инклюзивные школы; они учились там, а на выходные родители забирали их домой. Но это специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями. Дети там находились на обучении, потому что им нужно специальное образование. Министр труда и социальной политики Украины Оксана Жолнович (прим. занимала должность в 2022–2025 гг.) устраивает туда детей, у которых не было особых образовательных потребностей. Детей, кажется, из Запорожской области, из неблагополучных семей, которые были абсолютно здоровыми детьми, но они были запущены, у них наблюдалась педагогическая запущенность. И они попали в эту специальную школу-интернат, где находятся дети с тяжелыми нарушениями интеллекта. И эти дети оказались там вместе. Персонал, который там работал, вообще не был обучен работе с такими детьми. А вот что у нас получилось. Так кто же виноват в этом? Возможно, тот, кто поместил таких детей туда, смешав их всех в одну кучу.

Есть ещё пример — Черновицкий интернат, Магальский интернат. Большая часть детей переселена из Луганской области. Это учреждение Министерства социальной политики. Три года назад мне прислали фотографии, на которых дети были на грани смерти, обессиленные, они почти умирали от голода. Их нужно было спасать, но никто этого не делал. Министр социальной политики Оксана Жолнович приехала в один международный центр, и ей сообщили о проблемах в этом интернате, показали фотографии. Но она уехала, даже не заглянув в этот центр. Этих детей спасли волонтеры. Они сами, не дождавшись помощи от министра социальной политики, вывезли их в "Охматдет". Я видел этих детей, они так и продолжают жить в интернате.

Чтобы вы понимали: после скандала, после насилия, которое там происходило, прошло три года, а министр социальной политики на заседании территориальной следственной комиссии даже не знал, что у него есть такие учреждения. Когда мы спрашиваем его, какова сейчас ситуация там, мы показываем ему видео, а он говорит, что это не его учреждение. Хотя на видео как раз видна табличка — учреждение Министерства социальной политики. Он был в шоке. И только после моего приезда в это учреждение министр приехал туда, находясь в какой-то командировке, и впервые увидел собственными глазами, что у него есть такие интернет-учреждения.

Все эти плохие условия – они в интернатах Министерства социальной политики. Министерство получает второй по величине бюджет в стране после Минобороны. Когда я туда приехал в первый раз, мы начали разбираться, как так произошло. А там еще были сообщения, что детей привязывают к качелям.

Если в интернатных учреждениях фиксируются нарушения прав детей, не свидетельствует ли это о необходимости усиления государственного контроля за их деятельностью? И является ли сегодня достаточной ответственность руководителей и работников учреждений за такие нарушения?

С первого дня работы ВСК я лично опубликовал сообщения, затем мы распространяли их, где только могли, с призывом: если вы знаете о насилии, происходящем где-либо, сообщайте в 76-ю следственную комиссию или по номеру 102. Мы получили огромное количество сообщений и спасали детей. Я сообщил генеральному прокурору о том, что насилие в отношении детей зашкаливает, и спросил, какие будут первые шаги, чтобы остановить это. Он сказал, что будет достойно выполнять задачи по защите детей. Его первые решения действительно были такими, как я и говорил: мониторинговые визиты в областные прокуратуры. Сейчас очень многие сотрудники служб попадают под подозрение, к сожалению, это ослабляет систему. Но другие видят, что безнаказанность закончилась. Нельзя замалчивать насилие, где бы оно ни происходило.

Есть ли решения парламента, которые могли бы кардинально изменить ситуацию в системе интернатов?

Решение парламента есть — закон № 7087, который Верховная Рада приняла единогласно конституционным большинством ещё в 2022 году, но, к сожалению, он заблокирован той самой министром Оксаной Жолнович, а министр Денис Улютин продолжает блокировать подписание этого закона. Этот закон о разграничении собственных и делегированных полномочий. Он возлагает ответственность на главу громады за каждого ребенка, проживающего там. Когда ребенок находится в опасности, его должен кто-то заметить. У нас сегодня никто не отвечает за детей — ни громада, ни государство. Государство в ходе децентрализации избавилось от своей ответственности за детей, переложило её на громады, а громада полномочий не получила — и всё. Этот закон как раз и исправляет эту ситуацию, но, к сожалению, его заблокировали. Он сегодня не подписан. Мы сейчас ведем работу, чтобы он вступил в силу. Я надеюсь, что вскоре его все-таки подпишут. Это решит вопросы и усыновления, и ответственности громады, многое другое.

Новини.LIVE сообщали, что недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец выявил грубые нарушения в детских лагерях в Закарпатье и в Пуще-Водице после жалоб родителей. В ходе проверок были зафиксированы антисанитария, протухшие продукты, алкоголь, ненадлежащим образом оборудованные помещения и неприемлемые условия проживания детей. Лубинец обратился в Министерство социальной политики с требованием отреагировать на нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Новини.LIVE также писали, что более 90% государственного финансирования интернатов в Украине тратится на содержание учреждений и зарплаты персонала, а не на детей. По словам председателя правления Украинской сети за права ребенка Дарьи Касьяновой, непосредственно на нужды воспитанников направляется лишь 5–7% средств. Одежду, канцелярские принадлежности и даже дорогостоящее лечение детей часто обеспечивают благотворители, общественные организации и волонтеры.