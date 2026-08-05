Антисанитарные условия в детских лагерях Украины: что обнаружил Дмитрий Лубинец

Лагерь "Артек" в Закарпатье и кровать, устроенная из матрасов и поддонов. Фото: коллаж Новини.LIVE

В детских оздоровительных учреждениях в Закарпатье и в Пуще-Водице выявлены грубые нарушения санитарных норм и норм безопасности при содержании несовершеннолетних. Там обнаружили протухшие продукты, паразитов, алкогольные напитки, а также отсутствие элементарных условий для личной гигиены. Омбудсмен Дмитрий Лубинец инициировал масштабные проверки после жалоб родителей на истощение детей и теперь требует официальной реакции от профильного министерства.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на соответствующее заявление Дмитрия Лубинеца и опубликованное им видео.

В лагере «Артек» в Закарпатье детей содержат в антисанитарных условиях

Поводом для проверок стало массовое возмущение родителей в социальных сетях. Накануне с девяти часов утра специальная мониторинговая группа работала на территории лагеря в Пуще-Водице, а перед этим проверка состоялась в закарпатском детском лагере «Артек».

Результаты проверки выявили многочисленные нарушения. Инспекторы зафиксировали в жилых комнатах сломанную мебель, грязь, а также грибок и плесень. Нарушения обнаружили и в пищеблоке: детям предлагали гнилые фрукты, а суточные пробы были не для всех блюд.

В каких условиях спали дети. Фото: кадр из видео

Кроме того, от пищевых цехов до спальных помещений всё кишит муравьями. В подсобных помещениях работников лагеря мониторинговая группа обнаружила бутылки с алкоголем. Особое внимание привлек свободный доступ к кофемашинам на территории, которыми могли пользоваться даже дети младшего возраста.

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Кроме того, там пренебрегли и правилами безопасности. По данным проверки, укрытия в заведении не оборудованы надлежащим образом. Спальные места там организовали прямо на поддонах, постельные принадлежности были грязными, а запасов питьевой воды для несовершеннолетних не хватало.

Кровати устроили на старых грязных матрасах и поддонах. Фото: кадр из видео

Поводом для таких проверок стал резонанс в сети. Дмитрий Лубинец обратил внимание на комментарий под постом об «Артеке», где женщина пожаловалась на физическое состояние ребенка после возвращения с отдыха.

«Забрала ребенка, а он худой, как из концлагеря», — процитировал мать омбудсман.

Под этим сообщением начали появляться аналогичные истории от других родителей о различных учреждениях, на которые чиновник пообещал отреагировать, поблагодарив граждан за неравнодушие.

В настоящее время Уполномоченный требует от Министерства социальной политики, семьи и единства Украины принять меры и привлечь виновных к ответственности. Лубинец уже направил официальные письма по результатам мониторинга и задал вопрос о том, действительно ли условия в таких учреждениях соответствуют статусу «высшей» категории.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец публично обратил внимание на ряд острых системных проблем, возникающих во время мобилизации и прохождения военной службы в Украине. В частности, омбудсмен подчеркнул наличие тенденции к принятию необъективных и формальных решений военно-медицинскими комиссиями, из-за чего в ряды ВСУ иногда ошибочно мобилизуют граждан с тяжелыми и хроническими диагнозами.

Помимо медицинских нарушений, уполномоченный поднял острый вопрос о катастрофической нехватке ротаций на линии соприкосновения. По его словам, ситуация на фронте местами доходит до крайности, когда военнослужащие вынуждены воевать без надлежащего отдыха и смены: в качестве примера он привел бойца с позывным «Ветер», который из-за отсутствия плановых ротаций непрерывно находился на передовой в течение 471 дня.