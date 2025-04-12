Редакция Новини.LIVE приносит извинения за распространение видео работы ПВО в Telegram

Силы ПВО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Редакция Новини.LIVE приносит извинения за распространение видео работы противовоздушной обороны, опубликованного журналистами Reuters. Публикация ресурсом этого видео было ошибкой.

Видео работы ПВО, опубликованного журналистами Reuters, Новини.LIVE распространили в Telegram-канале в субботу, 12 апреля.

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Распространение видео работы ПВО

Редакционная политика нашего медиа запрещает распространение работы ПВО и другого чувствительного контента без согласования с соответствующими государственными учреждениями, независимо от источника контента.

Распространение ресурсом этого видео было ошибкой, за что мы еще раз просим прощения.

Попутно напоминаем всем украинцам, что распространять кадры работы наших защитников без разрешения спецслужб и военных — запрещено.

Спасибо каждому и каждой, кто защищает нас и наше государство. Верим в ВСУ и гордимся украинцами!