Редакція Новини.LIVE перепрошує за поширення відео роботи ППО у Telegram

Сили ППО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Редакція Новини.LIVE перепрошує за поширення відео роботи протиповітряної оборони, опублікованого журналістами Reuters. Публікація ресурсом цього відео було помилкою.

Відео роботи ППО, опублікованого журналістами Reuters, Новини.LIVE поширили в Telegram-каналі у суботу, 12 квітня.

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Поширення відео роботи ППО

Редакційна політика нашого медіа забороняє розповсюдження роботи ППО та іншого чутливого контенту без погодження із відповідними державними установами, незалежно від джерела контенту.

Розповсюдження ресурсом цього відео було помилкою, за що ми ще раз просимо вибачення.

Принагідно нагадуємо всім українцям, що поширювати кадри роботи наших захисників без дозволу спецслужб та військових — заборонено.

Дякуємо кожному і кожній, хто захищає нас та нашу державу. Віримо в ЗСУ та пишаємося українцями!