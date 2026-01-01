Новини.LIVE в 2026 году: что ждет читателей и зрителей

Редакция Ранок.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Новый 2026 год для Украины и всего мира начался. Предыдущий год для нашей страны был сложным, с большим количеством потерь, слез, негативных новостей, однако были и достижения, победы, радость от уютных встреч и теплых моментов. Команда Новини.LIVE в течение года оперативно информировала вас о важнейших событиях в Украине и мире. Для нас важно, чтобы наши читатели первыми узнавали проверенную и эксклюзивную информацию.

Новини.LIVE с вами в 2026 году

Мы всегда держим руку на пульсе актуальных событий, наши корреспонденты информируют читателей из разных уголков Украины и мира. Эксклюзивные фото, видео, прямые эфиры и включения мы делали с самых разных событий. Редакторы быстро обрабатывают информацию, чтобы вы обо всем наиболее важном узнали первыми. Так мы работали в прошлом году и на 2026 приготовили для вас много интересного.

Сайт Новини.LIVE работает для вас круглосуточно. Мы охватываем максимальный диапазон тем. Следите за материалами. Будьте в курсе событий в стране и мире, узнавайте интересные рецепты, важные новости авто и технологий, прогноз погоды, приметы, советы для дома и сада и многое другое.

Каждое утро с 8:00 для вас будет работать профессиональная команда эфира Ранок.LIVE. Узнавайте первыми все новости, которые произошли ночью. Интересные гости в студии, неординарные мысли, прямые включения журналистов с места событий и много другой актуальной информации.

Днем в 13:00 включайте эфир День.LIVE. Ведущие и гости студии обсуждают все самые горячие новости дня Украины и мира.

Вечерние итоги дня подводим в эфире Вечір.LIVE. Подключайтесь в 17:50, чтобы узнать мнения экспертов, народных депутатов, специалистов различных отраслей, иногда и просто рядовых украинцев.

Каждую среду ключевые вопросы столицы, проблемы коррупции, нерационального использования средств, строительства метро и многие другие острые темы обсуждаем в проекте Київський час.

Каждую пятницу в нашей студии председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Смотрите эфир, где поднимаются самые острые экономические вопросы. Говорим об Украине, а также о международной экономике.

Истории женщин, которые потеряли на войне мужей, но смогли продолжить жить дальше, возродились из пепла, смотрите в специальном проекте Жінки Феникс.

Масштабные расследования коррупционных дел, нерационального использования бюджетных средств, а также спорные вопросы многих других сфер смотрите в нашем спецпроекте расследований Наша справа.

Если вы хотите обо всех новостях узнавать первыми и максимально быстро, то подписывайтесь на наши соцсети в Telegram, Instagram и TikTok.

Оставайтесь с нами в 2026 году! Мы обещаем первыми сообщить новость, которую мы все так ждем - о победе!