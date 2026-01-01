Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Редакция Новини.LIVE искренне поздравляет вас с Новым 2026 годом

Редакция Новини.LIVE искренне поздравляет вас с Новым 2026 годом

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 00:02
Новини.LIVE в 2026 году: что ждет читателей и зрителей
Редакция Ранок.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Новый 2026 год для Украины и всего мира начался. Предыдущий год для нашей страны был сложным, с большим количеством потерь, слез, негативных новостей, однако были и достижения, победы, радость от уютных встреч и теплых моментов. Команда Новини.LIVE в течение года оперативно информировала вас о важнейших событиях в Украине и мире. Для нас важно, чтобы наши читатели первыми узнавали проверенную и эксклюзивную информацию.

Новини.LIVE с вами в 2026 году

Мы всегда держим руку на пульсе актуальных событий, наши корреспонденты информируют читателей из разных уголков Украины и мира. Эксклюзивные фото, видео, прямые эфиры и включения мы делали с самых разных событий. Редакторы быстро обрабатывают информацию, чтобы вы обо всем наиболее важном узнали первыми. Так мы работали в прошлом году и на 2026 приготовили для вас много интересного.

Реклама
Читайте также:

Сайт Новини.LIVE работает для вас круглосуточно. Мы охватываем максимальный диапазон тем. Следите за материалами. Будьте в курсе событий в стране и мире, узнавайте интересные рецепты, важные новости авто и технологий, прогноз погоды, приметы, советы для дома и сада и многое другое.

Каждое утро с 8:00 для вас будет работать профессиональная команда эфира Ранок.LIVE. Узнавайте первыми все новости, которые произошли ночью. Интересные гости в студии, неординарные мысли, прямые включения журналистов с места событий и много другой актуальной информации.

Днем в 13:00 включайте эфир День.LIVE. Ведущие и гости студии обсуждают все самые горячие новости дня Украины и мира.

Вечерние итоги дня подводим в эфире Вечір.LIVE. Подключайтесь в 17:50, чтобы узнать мнения экспертов, народных депутатов, специалистов различных отраслей, иногда и просто рядовых украинцев.

Каждую среду ключевые вопросы столицы, проблемы коррупции, нерационального использования средств, строительства метро и многие другие острые темы обсуждаем в проекте Київський час.

Каждую пятницу в нашей студии председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Смотрите эфир, где поднимаются самые острые экономические вопросы. Говорим об Украине, а также о международной экономике.

Истории женщин, которые потеряли на войне мужей, но смогли продолжить жить дальше, возродились из пепла, смотрите в специальном проекте Жінки Феникс.

Масштабные расследования коррупционных дел, нерационального использования бюджетных средств, а также спорные вопросы многих других сфер смотрите в нашем спецпроекте расследований Наша справа.

Если вы хотите обо всех новостях узнавать первыми и максимально быстро, то подписывайтесь на наши соцсети в Telegram, Instagram и TikTok.

Оставайтесь с нами в 2026 году! Мы обещаем первыми сообщить новость, которую мы все так ждем - о победе!

работа Новый год информация прямой эфир Новини.LIVE новости
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации